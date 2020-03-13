Dalgıçlar kayıp engelli şahsı nehirde arıyor - Son Dakika
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Dalgıçlar kayıp engelli şahsı nehirde arıyor

6 saat önce

Dalgıçlar kayıp engelli şahsı nehirde arıyor Üç günden beri aranan engelli şahsı bulmak için dalgıç ekipleri arama yapıyor Adıyaman'da üç gün önce kaybolan 32 yaşındaki engelli şahsı bulmak için polis dalgıç ekipleri Göksu Nehri'nde arama başlattı.

Dalgıçlar kayıp engelli şahsı nehirde arıyor

Üç günden beri aranan engelli şahsı bulmak için dalgıç ekipleri arama yapıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da üç gün önce kaybolan 32 yaşındaki engelli şahsı bulmak için polis dalgıç ekipleri Göksu Nehri'nde arama başlattı.

Adıyaman merkeze bağlı Akhisar köyünde yaşayan engelli Taceddin Taşdak isimli şahıstan hala haber alınamadı. Üç günden beri aranan engelli adamı bulmak için AFAD, jandarma ekiplerinin karada yaptıkları çalışmalar sonuç vermeyince Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri suda arama başlattı. Dalgıç ekipleri Göksu Köprüsü'nden itibaren suyun akıntı yönünde arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladı. Dalgıç ekiplerinin yaklaşık kilometre uzunluğunda ki nehrin derin ve gölet bölgelerini özellikle arıyor. Kum ocaklarının bulunduğu bölgelerdeki göletleri didik didik arayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bir taraftan polis dalgıç ekipleri suda, diğer taraftan ise jandarma ve AFAD ekipleri köylüler ile birlikte karada aramalarını sürdürüyor.

Köy muhtarı Faik Gülgür, arama tarama çalışmalarının sonucunu beklediklerini belirterek, "Şu anda suyun içerisinde tarama yapılıyor. Ekipler suyun durağan yerlerinde aramaya yoğunluk gösterecekler. Olması gereken her şey yapılıyor. Şuanda bizim beklemekten başka bir şeyimiz yok. Devletimiz sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Jandarma, AFAD, polis ekipleri, herkes burada gereken neyse yapılıyor. Biz sadece bekliyoruz, dileğimiz biran önce bulunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Dalgıçlar kayıp engelli şahsı nehirde arıyor

Göksu Nehri, Göksu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
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