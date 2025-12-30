"Daltonlar" davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütünün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda 22 Aralık'ta görülen 363 sanıklı davanın karar duruşmasında jandarma ekipleri ve sanıklar arasında kavga çıkmıştı. Salonda biber gazı sıkılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

JANDARMAYA SALDIRDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasının devamında, "22.12.2025 tarihinde Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan 363 sanıklı ve kamuoyunda 'Daltonlar Suç Örgütü Davası' olarak bilinen yargılamada, kararların açıklanması sırasında, duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik olarak bir kısım sanık tarafından fiziki saldırıda bulunulduğu, ayrıca kamu malına zarar verildiği tespit edilmiştir. Meydana gelen olay üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 2025/154324 soruşturma numaralı dosya kapsamında; Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde düzenlenen 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' ve 152. maddesinde düzenlenen 'Kamu Malına Zarar Verme' suçları yönünden derhal adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇ AVUKATIN EVLERİNDE VE BÜROLARINDA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; duruşma esnasında T.G., S.K. ve K.Y. isimli üç avukatın "izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı aldığı"nın tespit edildiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "ses veya görüntülerin kayda alınması" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından, avukatların konut ve bürolarında arama yapılarak gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiğini duyurdu.