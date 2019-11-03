Damanın şampiyonu Göksel Kaya oldu

Efeler Belediyesi ve Türkiye Dama Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 1. Uluslararası Türk Daması Turnuvası'nda Türk dama oyuncusu Göksel Kaya şampiyon oldu. 3 gün süren turnuvada şampiyonluk kupasını Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'dan alan Göksel Kaya, birinciliğin kentte kalması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.



Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan şampiyonaya Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Lübnan, Katar, Maceristan, Mısır ve Türkiye'den toplam 130 sporcu yarıştı. Kıyasıya maçların yapıldığı turnuvanın açılış maçını da Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay Lübnanlı Abdülhamit Alezmi ile yapmıştı. Turnuvanın son gününde dereceye girenlere kupa ve ödüllerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay takdim etti. Turnuvada, Ağustos ayında Bursa Kemalpaşa'da yapılan Dünya Dama Turnuvası'nda da şampiyon olan Aydın bölgesi yarışmacılarından Göksel Kaya yine birinci olurken 10 bin liralık hediye çeki ile şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı.



Efeler Belediye Başkanı Atay, yerli ve yabancı dama sporcularına katılımlarından dolayı teşekkür ederken" Umarız gelecek sene daha iyi ve güzel bir organizasyonla bu turnuvanın ikincisini de gerçekleştiririz. 1. Uluslararası Türk Daması Turnuvası ile Efeler'de Türk damasını canlandırmayı hedefledik. Önümüzdeki günlerde satranç turnuvası da düzenleyeceğiz. Dama turnuvasında ödüle layık görülen arkadaşları ayrıca tebrik ediyor, başarılarının da devamını diliyorum" dedi.



Ödül töreninde, turnuvayı 5. Sırada tamamlayan Dursun Yıldırım bin liralık hediye çeki ile plaket, 4. sırada tamamlayan Suat Aydın bin 500 liralık hediye çeki ile plaket, 3.'lük kupasını kazanan Yusuf Belge 5 bin liralık hediye çeki ile kupa, 2. olan Nihat Aydın ise 7 bin 500 liralık hediye çeki ve kupa ile ödüllendirildi. Turnuvada şampiyonluk ipini göğüsleyen Aydınlı Göksel Kaya'ya ise 10 bin liralık hediye çeki ile şampiyonluk kupasını, Efeler Belediye Başkanı Atay takdim etti. Başkan Atay ödül töreninde ayrıca turnuvaya katılım sağlayan değişik illerdeki dama derneklerinin başkanlarına ve temsilcilerine de plaket vererek teşekkür etti. - AYDIN