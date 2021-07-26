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Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira - Son Dakika

Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira

26.07.2021 13:41

Dicle nehri üzerinde yer alan ve Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı nedeniyle su altında kalan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde gezi tekneleri suya indi. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gezinin ücreti 25 lira. 40 dakika süren gezi için Danimarka'dan bile gelenler var.

Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle göl sahasına dönen Hasankeyf ilçesinde eşsiz manzaraların ortaya çıktığı bölgeye gelenler için tur düzenlemek amacıyla tekne gezileri sürüyor. Tarihi kalıntıları su üzerinde ve yakından görme fırsatını turistlere sunduklarını aktaran tekne kaptanı Murat Yılmaz, günlük ortalama 5 bin kişi tekneyle su altında kalan Hasankeyf'i gezdiğini söyledi.

Görmek için Danimarka'dan bile geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira

TURLAR 40 DAKİKA SÜRÜYOR

Hasankeyf'te 18 tekneyle gezilerin yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Turlarımız yaklaşık 40 dakika sürüyor. Kişi başı kooperatifin belirlediği ücret ise 25 TL. Çocuklar ücretsizdir, çay ikramımız var. Gelen müşterinin isteklerine yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Müşterilerimiz genelde tekne turundan memnun kalıyor. Bu da bizim için bir gururdur. Tekne işletmeciliği için yeni kooperatif kuruldu, şimdiye kadar yaklaşık 400 üye kayıt yaptı. Tek bir kooperatif olarak ve havuz sistemi olarak çalışacağız ve Hasankeyf kazanacak. Hasankeyf'te toplam 18 büyük ve küçük tekne ruhsat almış durumda. Sıra sistemiyle çalışıyoruz. Bayram tatilinde yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı turist tekne turu yaptı" dedi.

Görmek için Danimarka'dan bile geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira

DANİMARKA'DAN HASANKEYF'E GELDİ

23 yıldır yaşadığı Danimarka'nın Randers şehrinden Hasankeyf'i görmeye geldiğini belirten Faysal Sincar, tekne turizmi için Hasankeyf için önemli bir sektör haline geleceğini bildirdi. Sincar, "Danimarka'dan Hasankeyf'e geldik. Tekne turizmi Hasankeyf için çok önemli. Biz yurt dışında yaşayanlar olarak bölgeyi tanımayan çevrelerle konuştuğumuzda video ve resimlerle tanıtmaya çalışıyoruz. Tekne turu bu bölge için çok önemli bir avantajdır, turistte çekeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Görmek için Danimarka'dan bile geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
Görmek için Danimarka'dan bile geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
Görmek için Danimarka'dan bile geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira

Hidroelektrik Santrali, Veysel Eroğlu, Ilısu Barajı, Danimarka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira - Son Dakika
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