Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisine 5 ay hapis

10.02.2026 10:33
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin hakim karşısına çıktı. Çetin, 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çetin'in Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğu belirtildi. İddianamede eski sevgili Berk Çetin'in 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Çetin'i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Damla Aktepe'yi ölümle tehdit eden ve Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, 'Kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle ilk kez İstanbul Adliyesi 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'PİŞMANIM'

Mahkemede savunma yapan tutuksuz sanık Berk Çetin, "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" dedi.

5 AY HAPİS CEZASI ALDI, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme ilk celseden, tutuksuz sanık Berk Çetin'i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe'nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin'in daha önce kendisini darbettiğini belirttiği, bu konuda ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. İddianamede eski sevgili Berk Çetin'in ifadesine de yer verildi. Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Aktepe'yi ittiğini, ancak kendisine yumruk atmadığını söylediği belirtildi. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından ise Çetin'in, Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğunu belirttiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, eski sevgili Çetin'in Damla Aktepe'yi darbetmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu fakat uzlaşmanın olumsuz sonuçlandığı belirtildi. İddianamede eski sevgili Berk Çetin'in 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Berk Çetin, Hakim, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim ’’Ben gidiyorum’’ dedi
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
