"Dansın Yaratıcı Gençleri", Tan Sağtürk Akademi'nin çevrim içi solo dans yarışmasıyla belirlenecek - Son Dakika

Duayen balet Tan Sağtürk'ün kurucusu olduğu Tan Sağtürk Akademi, İstanbul Street Dance Karnavalı iş birliği ile her yaştan dansçının ve dans severin katılabileceği "Dansın Yaratıcı Gençleri" çevrim için solo dans yarışması düzenleyecek.

Balet Tan Sağtürk, "Dünya Dans Günü" kapsamında 29 Nisan'da düzenlenecek çevrim içi solo dans yarışmasına ilişkin AA muhabirine, videokonferans üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sağtürk, Kovid-19 salgını sürecinde gençlerin sosyal etkinliklerden uzak kaldığını ve dansçıların yeteneklerini festival ve yarışma gibi yerlerde göstermek istediklerini dile getirdi.

Yarışma için çok güzel bir ekip oluştuğunu, Türkiye'nin önemli dans otoriteleri ile bir araya geldiklerini belirten Tan Sağtürk, yarışmayı 13-17 yaş "gençler" ile 18 yaş ve üzeri "yetişkinler" kategorilerinde düzenleyeceklerini anlattı.

Sağtürk, "Sadece dans değil, dansa ilgi duyan insanların da bu yarışmaya gelmelerini bekliyoruz. Tüm Türkiye'den 'street dance' yani sokak dansı dediğimiz danslara kimler ilgi duyuyorsa katılabilecek. Benim de jürisi olduğum 'Benimle Dans Eder Misin' programındaki dansları kategorize ettik. Belki önümüzdeki yarışmalarda daha da genişletilebilir bu kategoriler." ifadesini kullandı.

Dansçıların ve dans severlerin 18 Nisan'a kadar birer dakikalık orijinal ve yaratıcı sokak dans videolarını çekmelerini, kendi Instagram ve YouTube hesaplarında paylaşmalarını, Tan Sağtürk Akademinin internet sayfasındaki başvuru formunu doldurduktan sonra bu videoları oraya da yüklemelerini isteyen Sağtürk, yarışma jürisinin videoları tek tek izleyeceğini ve detaylı şekilde analiz edeceklerini söyledi.

Duygu Etikan, Aydan Uysal, Yaman Okur, Can Tohma gibi alanında başarılı dansçılar ile kendisinin bulunduğu jürinin, 20-21 Nisan'da finale kalanlara çevrim içi dans danışmanlığı vereceğini ve ikinci kez yine videolarını çekmelerini isteyeceklerini vurgulayan Tan Sağtürk, şunları kaydetti:

"29 Nisan Dünya Dans Günü'nde iki kategoride birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenecek ve çeşitli ödüller verilecek. Dansçılar için ödüller motive edici olabilir ama asıl motivasyon yarışmanın paydaşı olmak. Dansçılar kendisini kıyaslama fırsatı bulabilecek. Dansçılar yarışma sonrasında Tan Sağtürk Akademi'de eğitim alabilecek ve o pedagojik formasyona ulaştıktan sonra eğitim de verebilir hale gelebilecek."

"Bu tarz yarışmalar gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlıyor"

Kendisinin de çalıştığı Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, Devlet Senfoni Orkestralarında görev yapan sanatçıların dışında özel olarak sanatla ilgilenen ve önemli işler yapan sanatçıların olduğunu vurgulayan Sağtürk, "Kovid-19'dan sanatçılar çok etkilendi. Dansçılar, tiyatrocular, müzisyenler çok etkilendi. Onlara uzanan el, bu süre içinde bazı konularda destek olurken, bazı konularda da çok zorlandıklarını görüyoruz. Bu yarışma dansçıları en azından aktive edebilir. Videolarla ciddi sayıya ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Zamanla yarışılan dönemde teknolojinin "değerleri ortaya çıkarabilecek iyi bir zemin olacağı" düşüncesini dile getiren Sağtürk, şunları kaydetti:

"Bu yarışma Türkiye çapında. Online olarak devamını getirmeyi planladığımız bir yarışma. En büyük sorun, sanıyorum gençlerin yeteneklerine doğru kanalize olamamaları, o şansı bulamamalarında yatıyor. Ben de babayım, bu tarz yarışmalar, gençlerin diğer dansçılarla bir araya gelmelerini, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını, kendilerini korur hale gelmelerini, hedef belirlemelerini sağlıyor. Bütün dansçıların ve dans severlerin bu yarışmaya katılmasını dilerim. Hayatınızda hiç dans etmemiş olsanız bile kendinizi çekmişsinizdir cep telefonunuzdan. Birer dakikalık çekin gönderin, en azından dansçılara destek vermek için yapın. Ne kadar kalabalık olursak bu sanat dalları çok daha değerlenecektir ve ilgi çekecektir. "

Dereceye girenler 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde açıklanacak

18 Nisan saat 14.00'a kadar başvuru yapılabilecek yarışmada finalistler arasından seçilecek bir dansçı "Red Bull Dance Your Style" yarışması Türkiye finaline "Wild Card" sahibi olarak katılma hakkı kazanacak.

Katılımcıların başvuru videosunun en fazla 1 dakika, koreografinin ise orijinal ve yaratıcı olması şartı bulunan yarışmada müzik seçimi ve video teması katılımcılar tarafından belirlenecek.

Yarışmanın ana dans türü olan "street dance" türlerinden hip hop, break dance, jazz, funk, locking, popping, waacking, vogueing, krump, house dance, dancehall gibi dans stilleri ile başvuru yapılabilecek.

Ön elemeyi geçmeye hak kazananlara 20-21 Nisan'da değerlendirme jürisi tarafından online danışmanlık verilecek, final yarışması için ikinci kez video çekmeleri istenecek.

29 Nisan Dünya Dans Günü'nde iki kategoride 1'inci, 2'nci ve 3'üncüler açıklanacak.