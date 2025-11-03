Darıca'da Çatlak Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
Darıca'da Çatlak Bina Tahliye Edildi

03.11.2025 18:19
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çatlak tespit edilen bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. İnceleme sürüyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kolonlarında çatlaklar tespit edilen bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Boşaltılan binanın yanındaki binada da çeşitli çatlakların oluştuğu öğrenildi.

Kocaeli, Gebze'de bir binanın çökmesi sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından yeni bir haberle sarsıldı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'taki 3 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

DİĞER BİNALARDA DA ÇATLAK OLUŞTU

Tahliye edilen binada ikamet eden Mürsel Çiftçi, yapının yaşının 40'ın üzerinde olduğunu söyledi. Çiftçi, "Çatlama izlerini yeğenimiz görmüş. Sıvalarda da çatlak oluşmuş ve iyice açılmış. Biz de evi boşaltacağız" dedi. Ayrıca, boşaltılan binanın yanındaki binada da çeşitli çatlakların oluştuğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı. Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı. Uzman ekiplerin Gebze'deki çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: İHA

Güncel, Darıca

