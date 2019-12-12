Darıca'ya yeni nesil 2 park inşa ediliyor - Son Dakika
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Darıca'ya yeni nesil 2 park inşa ediliyor

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde iki yeni park inşaatına daha başladı.

Darıca'ya yeni nesil 2 park inşa ediliyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde iki yeni park inşaatına daha başladı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla ilçe geneline yeni ve modern parklar kazandırılıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başkan yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz ile birlikte Kazım Karabekir Mahallesi'nde inşaatı devam eden park alanlarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hüsrev Caddesi üzerinde inşaatına yeni başlanan park, yaklaşık 1 dönüm alan üzerinde inşa edilecek. İçerisinde çocuk oyun grupları, spor aletleri ve yürüyüş yollarının yer alacağı park, bitki ve ağaç çeşitleriyle de dikkat çekecek.


Bir diğer park çalışması da 19 Mayıs parkında gerçekleşiyor. Mevcut parkın yenileneceği çalışma ile 19 Mayıs Parkı Darıca'ya yakışan modern bir park haline gelecek. 2.5 dönüm alanda yeniden inşa edilecek parkın içerisinde gençlerin spor yapacağı semt sahası yapılacak. Futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yer alacağı 19 Mayıs Park'ında ayrıca fitness aletleri ve yürüyüş yolları da olacak. 19 Mayıs parkında engelliler de unutulmadı. Engelli oyun grubunun da yer alacağı parkta engelli aileleri çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirebilecekler.


Darıca'da yapılacak iki parkın yeni nesil olarak inşa edileceği belirtilirken iki parkta da granit küp taşları kullanılacak. Bitki ve ağaç çeşitleriyle de renklendirilecek parklar hem çocuklara, hem gençlere hem de ebeveynlere hitap edecek şekilde tasarlanıyor. Yeni nesil parkları Darıca'ya kazandırmak istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'ya yakışan modern parkları diğer mahallelerde de uygulayacaklarını ifade etti. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:41 Kaynak: İHA
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