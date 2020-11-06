Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak - Son Dakika

Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak

06.11.2020 17:31
Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak, System.String[]

Öğrencilerin, kodlamayı ve bilişim dünyasını genç yaşta öğrenmelerini ve gelecekte bu alanda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Darıca Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji'nin iş birliğinde hayata geçirilen Kodlama eğitimleri başladı.

Öğrencilerin, kodlamayı ve bilişim dünyasını genç yaşta öğrenmelerini ve gelecekte bu alanda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Darıca Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji'nin iş birliğinde hayata geçirilen Kodlama eğitimleri başladı.

Gençleri ve eğitimi her zaman önemseyen ve destek veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla Darıcalı öğrencilerin teknoloji çağının en önemli gereksinimler arasında yer alan Kodlama konusunda iyi yetişmeleri amacıyla eğitim hamlesi başlatıldı. Bu kapsamda daha önce Bahçeşehir Koleji ile yapılan protokol kapsamında Darıca Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik Kodlama eğitimi düzenleniyor. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunmaları ve elde ettikleri kazanımları öğrencilere aktarmaları amacıyla düzenlenen kodlama eğitimi başlarken ilk derse Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı.

Teknolojiyi tüketen değil, teknoloji üreten bir nesil yetişmesini sağlamak ve gençlerin, geleceğin mesleklerine hazır hale gelmesine katkı koymak amacıyla Kodlama eğitimlerini önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın '3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz' çağrısıyla birlikte biz de Darıca'da buna katkı sunmak amacıyla çalışma başlattık. Bu kapsamda Bahçeşehir Koleji ile daha önce yaptığımız protokol kapsamında Kodlama eğitimleri başlattık. Gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak hepimizin görevi. Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmak için çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde görev yapan eğitmenlerimiz kodlama eğitimleri alarak burada elde ettikleri kazanımları öğrencilerimize aktaracak. Daha sonra öğrencilerimize yönelik de kurslarımız devam edecek. Bahçeçehir Koleji'ne desteği için teşekkür ediyorum" dedi.

Bahçeşehir Koleji Müdürü Çiler Sevinç de Darıca Belediyesi ile işbirliği yapmaktan dolay mutlu olduklarını ifade ederek Başkan Muzaffer Bıyık'a eğitime verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. - KOCAELİ

Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak
Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak
Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak

Bahçeşehir Koleji, Muzaffer Bıyık, Darıca, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak - Son Dakika


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