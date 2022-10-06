Darmaduman İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta!
Bir grup liseli gencin hikayesinin anlatılacağı, Amerika'da 90'lı yıllarda 10 sezon yayınlanarak efsane olan Beverly Hills, 90210 dizisinden uyarlanan Darmaduman yakında FOX'ta!
OYUNCULAR: Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili.
KÜNYE:
YAPIMCI: AY YAPIM
YÖNETMEN: Deniz Yorulmazer
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