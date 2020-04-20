Datça Belediyesi ABD'li arkeoloğun ölümünü

Muğla'nın Datça ilçe belediyesi resmi twitter hesabından Amerikalı Arkeolog Iris Cornelia Love'un yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiğini "İyi bilmezdik." paylaşımıyla duyurdu.

Datça Belediyesinin twitter'daki hesabından "Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, koronadan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik." paylaşımı yapıldı.

Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı. Yorumlarda paylaşıma destek olanların yanı sıra eleştirenlerde oldu.

Belediyenin hesabından birkaç saat sonra da aynı twitin altına "İyi bilmezdik cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz." yorumu eklendi.

ABD Long İsland Üniversitesi adına Datça Knidos antik kentinde 1967-1977 yıllarında kazı çalışması yapan Iris Cornelia Love'nin ile ilgili birçok eserin yurt dışına kaçırdığı iddiaları nedeniyle ilçedeki tartışmalar yıllardır süregeliyordu.