David Beckham'a şövalye ünvanı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

David Beckham'a şövalye ünvanı verildi

David Beckham\'a şövalye ünvanı verildi
04.11.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, futbola ve İngiliz toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı şövalye (Sir) unvanı aldı. 3. Charles'ın doğum günü onur listesinde ismi yer alan Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle bu unvanı aldı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü onur listesine adı yazılan 50 yaşındaki Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle şövalye (Sir) ilan edildi.

David Beckham'a şövalye ünvanı verildi

"ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM"

Beckham, yaptığı açıklamada, "Daha fazla gurur duyamazdım. İnsanlar benim ne kadar vatansever olduğumu biliyor, ülkemi çok seviyorum. Monarşinin ailem için ne kadar önemli olduğunu hep söylemişimdir. Dünyayı dolaşma şansına sahip oldum ve tüm insanlar benimle monarşimiz hakkında konuşmak istiyor. Bu beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 19 kupa kazanan Manchester United ve Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu, 115 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın 2000-2006 yılları arasında kaptanlığını yaptı.

Kaynak: AA

Windsor Kalesi, David Beckham, Doğum Günü, İngiltere, Futbol, futbol, spor, Son Dakika

Son Dakika Spor David Beckham'a şövalye ünvanı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O ilimiz resmen şaha kalkacak Fiyatını duyanlar ’’yok artık’’ diyor O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar ''yok artık'' diyor
Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda
Dev şirket el değiştirdi Satış fiyatı dudak uçuklattı Dev şirket el değiştirdi! Satış fiyatı dudak uçuklattı
41 metrelik dev tekne karaya oturdu 41 metrelik dev tekne karaya oturdu
İttifakta çatlak var deniyordu Bahçeli’nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti İttifakta çatlak var deniyordu! Bahçeli'nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti
Bu ikili bambaşka Arda Güler’den Kylian Mbappe’ye 6 asist Bu ikili bambaşka! Arda Güler'den Kylian Mbappe'ye 6 asist

16:32
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu
16:05
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş’a kritik ziyaret
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret
15:41
Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
15:29
Tamı tamına 46 gün Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
14:39
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz
14:28
Davutoğlu’ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2025 16:41:33. #7.11#
SON DAKİKA: David Beckham'a şövalye ünvanı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.