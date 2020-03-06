Davis Cup'ta heyecan başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Davis Cup'ta heyecan başladı - Son Dakika Spor

Davis Cup'ta heyecan başladı

6 saat önce

Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen Türkiye - İsrail Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında ilk gün eşitlikle sona erdi.

Davis Cup'ta heyecan başladı, System.String[]

Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen Türkiye - İsrail Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında ilk gün eşitlikle sona erdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Club Megasaray Tenis Akademisi kortlarında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ve Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen katılımı ile Davis Cup Türkiye - İsrail serisinin açılış seremonisi yapıldı. Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından organizasyona tek erkekler müsabakaları ile devam edildi.

Günün ilk maçında Cem İlkel, 24 yaşındaki Daniel Cukierman karşısında ilk set 5-3 öndeyken Cukierman'a 7-6 ve 6-2'lik skorlarla kaybetti. Türkiye - İsrail serisinin ikinci maçında korta çıkan Altuğ Çelikbilek ise Ben Patael karşısında 5-0 geriden gelerek ilk seti 7-5 ile noktaladı. İkinci sette zorlu mücadele sonrasında maç üçüncü sete uzadı. Son sette muhteşem bir geri dönüşe imza atan Çelikbilek 2 saat 11 dakika sonunda maçı 7-5, 1-6, 6-4'lük setlerle kazanarak İsrail karşısında seriyi 1-1'e getirdi.

Davis Cup'ta yarın 11.00'de başlayacak çiftler mücadelesinde Yankı Erel - Sarp Ağabigün ikilisi Daniel Cukierman - Jonathan Erlich çifti ile karşılaşacak. Teklerde ise Cem İlkel ile Ben Patael, Altuğ Çelikbilek ile Daniel Cukierman karşılaşmaları ile devam edilecek. Davis Cup maçlarını seyretmeye gelen taraftarlar Türk bayrakları ve üzerlerine kırmızı ve beyaz renkli tişörtler ile takımlarını desteklediler.


Türkiye, İsrail, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 03:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Davis Cup'ta heyecan başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]