Davraz'da spor turizmi hedefi - Son Dakika

Davraz'da spor turizmi hedefi

01.01.2021 00:04
Davraz'da spor turizmi hedefi, System.String[]

Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde kış turizminin yanı sıra spor turizminde de bir merkez haline gelmek istiyor.

Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde kış turizminin yanı sıra spor turizminde de bir merkez haline gelmek istiyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Davraz Kayak Merkezi mevcutta bulunan 4 adet çim sahayla sporcuların ihtiyaç duyduğu yüksek irtifa kamp gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabilecektir" dedi.

Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi yapılan yeni yatırımlarla çehresini değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda kayak merkezindeki turizm faaliyetlerini 12 aya yayma hedefiyle yola çıkan Isparta Valiliği, Davraz Kayak Merkezindeki yatırımlarına da aralıksız sürdürüyor. Yüksek rakımlı kamp merkezi olarak ideal bir konuma sahip kayak merkezi turizm organizasyon şirketlerinin de dikkatini çekti.

Isparta Valisi Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB( Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan, spor turizmi organizasyon firması sahipleri Bilgehan Bakırcıoğlu ve Tolga Gündüz ile bir görüşme gerçekleştirerek Davraz Kayak Merkezinde ve Isparta genelinde düzenlenebilecek spor organizasyonları hakkında görüş alış verişinde bulundu. Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik de hazır bulundu.

Davraz Kayak Merkezi'nin kış sporlarının yanı sıra her mevsim farklı branşlarda spor yapmaya oldukça müsait olduğunu kaydeden Vali Seymenoğlu, "Son yıllarda yapılan yatırımlarla Davraz Kayak Merkezinin alt yapısını güçlendirdik. Ayrıca turizmi 12 aya yayma hedefiyle merkezde 400 bin metrekare alanda lavanta ve gül bahçesi oluşturduk. Günübirlik tesisimizle birlikte 1250 araçlık otoparkımızı tamamladık. Telesiyejlerimizin uluslararası standartlara göre bakımlarını yaptık ve ek olarak kapalı sistem telesiyej yapım çalışmasında sona yaklaştık. Merkezde ayrıca spor salonumuzun inşaatını tamamladık böylelikle Davraz'ı hem takım sporları hem bireysel antrenmanlar için bir çok imkana sahip bir merkeze haline getirdik. Davraz Kayak Merkezi mevcutta bulunan 4 adet çim sahayla birlikte Isparta ve Burdur'daki yükseköğretim kurumlarının bilgi ve deneyimini de kullanarak sporcuların ihtiyaç duyduğu yüksek irtifa kamp gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabilecektir." dedi.

TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan ise Davraz Kayak Merkezi'nin alt yapı ve lojistik imkanların kolaylığı bakımından sporcular ve kulüplerin ihtiyaç duyduğu yüksek rakımlı kamp merkezi olarak kullanılmaya çok uygun olduğunu söyleyerek öncelikli hedeflerinin kar voleybolu organizasyonu ayaklarından birinin Davraz Kayak Merkezinde gerçekleştirmek olduğunu söyledi. - ISPARTA

Davraz'da spor turizmi hedefi
Davraz'da spor turizmi hedefi
Davraz'da spor turizmi hedefi
Davraz'da spor turizmi hedefi
Davraz'da spor turizmi hedefi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Davraz'da spor turizmi hedefi - Son Dakika


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