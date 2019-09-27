Son Dakika Haberleri: Dealogic-küresel halka arzlar geçen yıla göre yüzde 25 azaldı
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Dealogic-küresel halka arzlar geçen yıla göre yüzde 25 azaldı

1 saat önce

Birleşik Krallık merkezli araştırma şirketi Dealogic'in son araştırması, küresel halka arzların (IPO) 25 Eylül itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azaldığını ortaya koydu.

Dealogic-küresel halka arzlar geçen yıla göre yüzde 25 azaldı, System.String[]

Birleşik Krallık merkezli araştırma şirketi Dealogic'in son araştırması, küresel halka arzların (IPO) 25 Eylül itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azaldığını ortaya koydu.

The Financial Times'da yer alan habere göre, Dealogic verileri 2019'da küresel olarak geçen yıla göre yüzde 25 düşüşle toplam 845 şirketin halka arz yaptığını ve bu rakamın son üç yılın en düşük düzeyinde olduğunu gösterdi.

Ernst&Young Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika IPO Lideri Martin Steinbach, halka arzlardaki bu düşüşün ABD-Çin ticaret gerilimleri, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci, Hong Kong protestoları ve İran nükleer anlaşması gibi jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomik büyümeyi azalttığı yönünde oluşturduğu endişeden kaynaklandığını söyledi ve ekledi:

"IPO piyasasında 20 yıldan uzun bir süredir hiç bu kadar risk faktörü ve belirsizlik görmemiştim. Bu belirsizlikler yaz döneminde de gördüğümüz gibi dalgalanmalar oluşturuyor ve dalgalanmalar IPO aktivitesine olumsuz yansıyor."

EY verilerine göre, geçen seneye göre halka arzlarda yüzde 40 düşüşle en çok kayıp Avrupa'da izlenirken, aynı dönemde ABD'deki halka arzlarda da yüzde 23 ve Asya-Pasifik bölgesindeki halka arzlarda da yüzde 9.0 düşüş görüldü.

Steinbach, yavaşlayan ekonomik büyümenin halka arzlara zarar vermesine rağmen, ileride yatırımcılar için itici bir etken olabileceğini öngördü. Merkez bankalarının parasal gevşeme politikalarını artırmalarıyla hisse senetlerinin devlet tahvillerinden daha fazla ilgi görebileceğini söyleyen Steinbach ayrıca, halka arzlardaki düşüşün ekosistemdeki hareket alanının genişlemesiyle daha fazla şirketin harekete geçmesine sebep olabileceğini vurguladı. (Grafik)

Birleşik Krallık, Avrupa, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
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