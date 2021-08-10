DEAŞ, Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı - Son Dakika

Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'ta, son bir ay içerisinde Musul , Kerkük ve Salahaddin vilayetlerindeki yüksek gerilim hatlarına aralıksız şekilde saldırılar düzenleniyor.

Açıklamada ayrıca son günlerde ülkenin elektrik altyapısına yönelik bu tür saldırıların aralıksız şekilde sürdüğüne işaret edildi.

Saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği ve Kerkük kent merkezi ile bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

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