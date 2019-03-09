Son Dakika Haberleri: Dede Korkut Parkında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Stant'ı Açıldı

Dede Korkut Parkında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Stant'ı Açıldı

30 dakika önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Orman Müdürlüğü ve TÜGVA işbirliği ile ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü'' dolayısı ile Dede Korkut Parkında halkımıza yönelik stant açıldı.

Dede Korkut Parkında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Stant'ı Açıldı, System.String[]

Stantta Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Orman Müdürü Recep Temel ve Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi ( TÜGVA) Fatih Sert katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlayan Vali Yardımcısı Alper Balcı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Orman Müdürü Recep Temel ve Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilci ( TÜGVA) Fatih Sert tarafından halka fidan ve orman bitki çayı dağıtımı yapıldı.

KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) Hakkında ziyaretçilere bilgilendirici el broşürleri dağıtımı yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) İl Kadın ve Aile koordinatörlüğünce açılan stantta Aile danışmanlığı, MEB onaylı kurs eğitimleri, il bünyesindekadınlara yönelik yapılan etkinlikler hakkında bilgilendirme yapılıp, broşür ve ikramlık dağıtımları yapılırken çocuk gelişim standında çocuklar yüz boyama etkinliği ile eğlenceli vakit geçirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:53 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Eskişehir, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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