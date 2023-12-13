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Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı - Son Dakika
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Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı

Muğla'da bir kıraathanede okey oynayan dedeler arasında düzgün taş atmama nedeniyle kavga çıktı. Istakaların havada uçuştuğu kavga saniye saniye kameralara yansıdı. Kavga sonucu hafif yaralanan öfkeli dedeler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

13.12.2023 - 16:40,  Güncelleme: 16:49
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Muğla'nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında çıkan kavgada ıstakalar havada uçuştu.

Olay, Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 yaşlı adam oldukça keyifli bir şekilde okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen dedelerden biri üstünde bulunan diğer dedeye öfkelendi.

Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı

BİRBİRLERİNİ ISTAKA İLE DARP ETTİLER

Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilen dedelerden biri üstünde oturan diğer dedeye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu. Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.

Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı

KAVGAYI GARSON AYIRDI

Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı. Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Beyaz Gölge: Gebertin birbirinizi, beter olun. Ha ha ha ha Yanıtla 0 0

Muğla, kavga, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı - Son Dakika
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