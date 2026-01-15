DeFacto'dan Global Büyüme Adımı - Son Dakika
DeFacto'dan Global Büyüme Adımı

15.01.2026 12:39
DeFacto, Mısır'da EBRD ile iş birliği yaparak global varlığını genişletiyor.

GLOBAL operasyonlarını sürdürülebilir ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yöneten DeFacto, yeni pazarlara girişlerde ve mevcut pazarlardaki büyümede esnek iş modelleri ve yerel iş birlikleriyle global varlığını her geçen gün daha geniş bir coğrafyaya taşıyor. Marka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda ülkedeki mağaza ağının genişletilmesi, dijitalleşme yatırımlarının hızlandırılması, yerel üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve artan operasyon hacmine bağlı işletme sermayesi ihtiyaçlarının desteklenmesini kapsıyor.

Bu global büyüme vizyonunun ilk adımı Mısır'da gerçekleştirilen yeni iş birliği oldu. DeFacto'nun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptığı iş birliği, ülkedeki mağaza ağının genişletilmesi, dijitalleşme yatırımlarının hızlandırılması, yerel üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve artan operasyon hacmine bağlı işletme sermayesi ihtiyaçlarının desteklenmesini kapsıyor. Bu kapsamda DeFacto, Mısır'da toplam 20 bin metrekarelik fiziksel oluşumla bu coğrafyada tüketicilerle buluşacak.

DeFacto'nun Mısır yatırımı, markanın Orta Doğu, Kuzey Afrika, MENA ve CIS bölgeleri başta olmak üzere farklı coğrafyalarda sürdürdüğü uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Son olarak Orta Doğu'daki büyüme yolculuğunu hızlandıran DeFacto, Suudi Arabistan'daki ilk mağazasını Cidde'de açarak bölgedeki varlığını bir adım ileri taşıdı.

DeFacto, önümüzdeki dönemde de global pazarlardaki yatırımlarını sürdürerek, yerel ihtiyaçlara uyum sağlayan esnek iş modeliyle uluslararası büyümesini kararlılıkla devam ettirmeyi hedefliyor.

'GLOBAL BÜYÜMEMİZE KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ'

DeFacto Yatırım, Finans ve Büyümeden Sorumlu Başkanı Önder Şenol, yurt dışı yatırımların yalnızca şirket ölçeğinde bir büyüme değil, Türk moda sektörünün küresel yolculuğuna güç veren bir kaldıraç olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Yurt dışı yatırımlarımızla, Türk moda sektörünün dünyadaki anlatısını güçlendiren somut etkiler yaratıyoruz. Açtığımız her yeni mağaza, Türkiye'de tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bir moda anlayışının farklı kültürlerle buluşmasına vesile oluyor. Bu sayede Türk moda markalarının global pazarlarda rekabet edebileceğine dair güçlü ve ilham veren örnekler ortaya koyuyoruz. Dijital yatırımlarımız, yalnızca DeFacto'nun değil; sektördeki tedarikçilerden tasarımcılara, lojistikten teknolojiye uzanan geniş bir ekosistemin dönüşümünü destekliyor. Geliştirdiğimiz veri odaklı süreçler, hızlı moda ve sürdürülebilirlik dengesini daha sağlıklı kurmamıza imkan tanırken; Türk hazır giyim sektörünün çevik, yenilikçi ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yapı kazanmasına katkı sağlıyor."

Şenol, "Yerel iş birlikleriyle büyüdüğümüz her ülkede, Türk moda sektörünün güvenilir bir iş ortağı ve uzun vadeli bir oyuncu olarak algılanmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda kapsayıcı istihdam ve yetenek gelişimine odaklanan yaklaşımımızla, Türkiye'de yetişen insan kaynağının uluslararası arenada deneyim kazanmasının önünü açıyoruz. Bugün DeFacto'nun yurt dışındaki her yatırımı; Türk moda sektörüne yeni pazarlar açan, bilgi ve deneyim transferini hızlandıran ve gelecek nesiller için daha güçlü bir global ekosistem inşa eden bir etki yaratıyor. Attığımız bu adımlar, Türkiye'den doğan markaların dünyada kalıcı başarı hikayeleri yazabileceğini gösteren ilham verici bir yol haritası sunuyor" dedi.

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Yaşar ise konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Türk şirketlerinin küresel ayak izlerini genişletirken uluslararası alanda yayılmalarını desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğinin DeFacto'nun global büyümesine katkı sağlamasının yanı sıra Türk markalarının globalde lider konuma gelmesinde etkili olacağına inanıyoruz. İlk adımını Mısır'da attığımız bu vizyonu önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda da devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Defacto, Finans, Güncel, Mısır, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.