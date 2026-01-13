DeFacto'dan Sürdürülebilirlikte A- Notu - Son Dakika
DeFacto'dan Sürdürülebilirlikte A- Notu

DeFacto'dan Sürdürülebilirlikte A- Notu
13.01.2026 10:29
DeFacto, CDP Karbon Saydamlık Programı'nda A- notu alarak sürdürülebilirlikte liderlik seviyesine ulaştı.

GLOBAL moda markası DeFacto, sürdürülebilirlik alanındaki adımlarıyla 2023 yılında başladığı CDP (Carbon Disclosure Project) Karbon Saydamlık Programı raporlama yolculuğunda performansını ileriye taşıyarak ve İklim Değişikliği kategorisinde bir önceki yıla göre bir kademe daha yukarı çıkarak bir liderlik seviyesi notu olan A- notunu aldığını duyurdu.

CDP kapsamında raporlama yapmaya başladığı dönemden bugüne notunu tam 3 kademe yukarıya çeken DeFacto, iklim krizi odağında güçlü bir performans ortaya koydu. Su Güvenliği ve Ormansızlaşma kategorilerinde ise B notu alarak çevresel risklerin yönetimi konusunda olumlu bir ilerleme kaydetti.

Markadan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"CDP (Carbon Disclosure Project), şirketlerin iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde raporlamasını sağlayan, dünyanın en prestijli çevresel raporlama platformlarından biridir. CDP, raporlayan kuruluşları A'dan D'ye kadar derecelendiriyor Dünya genelinde CDP'ye raporlama yapan binlerce şirket arasından yalnızca sınırlı sayıda kurum liderlik seviyesinde derecelendiriliyor.

"2025 yılı itibarıyla sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimini yönlendiren stratejik bir karar mekanizması olarak ele alan DeFacto, "Doğa, Dönüşüm ve Değerö ekseninde yapılandırılan Triple D yaklaşımıyla çevresel, sosyal ve ekonomik etki alanlarını eş zamanlı yöneten bütüncül bir model hayata geçirdi. DeFacto'nun bu alandaki en önemli adımlarından biri, SBTi uyumlu 2030 ve 2050 emisyon azaltım hedeflerinin onaylanması oldu. Böylece DeFacto, Türkiye tekstil perakende sektöründe uzun vadeli bilim temelli hedefleri onaylanan ilk şirket konumuna ulaştı. Operasyonların karbon ayak izi, su tüketimi ve seçili sosyal metrikler bağımsız güvence süreçlerinden geçirildi.

"Sürdürülebilirliği yalnızca operasyonel süreçlerle sınırlamayan DeFacto, müşteriyle temas eden alanlarda da bu yaklaşımı görünür kıldı. Adana'daki yeni nesil deneyim mağazası konsepti; enerji verimliliği, atık yönetimi ve operasyonel optimizasyon kriterleriyle yeniden tasarlanarak Green Check - Yeşil Kontrol Belgesi'ni Altın Kategori'de almaya hak kazandı. Ürün tarafında ise sürdürülebilir özelliklere sahip ürünlerin toplam koleksiyon içindeki payını yaklaşık yüzde 30 olarak gerçekleştirdi. Rejeneratif pamuk ve düşük çevresel etkiye sahip malzemeler, koleksiyonlara daha geniş ölçekte entegre edildi.

'BAŞARIMIZIN TEMELİNİ ŞEFFAFLIK VE ÖLÇÜLEBİLİRLİK OLUŞTURUYOR'

DeFacto Sürdürülebilirlik ve CSR Başkanı Elif Çam konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"CDP liderlik seviyesinde yer almak, DeFacto'nun sürdürülebilirliği bir niyet değil; ölçülebilir hedefler, şeffaf raporlama ve teknoloji destekli karar süreçleriyle yönettiğinin güçlü bir göstergesi. Triple D yaklaşımımızla çevresel, sosyal ve ekonomik etkiyi birlikte ele alıyor; iklim kriziyle mücadelede bilim temelli hedeflerle ilerliyoruz. Bu başarı, kurum genelinde sürdürülebilirliği ortak bir refleks haline getirmemizin sonucu. CDP'de elde ettiğimiz decerelendirme sonuçlarıyla, DeFacto'nun yalnızca bugünün değil, geleceğin de sorumluluğunu üstlenen bir marka olma kararlılığını uluslararası ölçekte tescillemiş olduk."

Kaynak: DHA

