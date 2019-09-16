Değirmendere katliamı şehitleri 27. yılında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Değirmendere Köprüsü'nde 27 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 9 kişi, şehit edildikleri köprü ve mezarları başında anıldı.



15 Eylül 1992'de Batman'ın Kozluk ilçesinden Geçitaltı köyüne gitmekte olan minibüs, Değirmendere mevkiinde köprüde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından durdurulmuş ve içinde bulunan siviller ile güvenlik korucuları taranmıştı. Minibüsü tarayan eli kanlı teröristler, daha sonra minibüsü ateşe vermişti. Hain saldırıda Sason Kayabaşı Mahallesi ve Kozluk'un Geçitaltı köyünde ikamet eden 9 kişi şehit olmuş, 5 kişi de yaralanmıştı. Batman, Sason ve Kozluk ilçelerinde faaliyet gösteren şehit, gazi ve güvenlik korucuları dernekleri, şehit edilenleri 27 yıl sonra Değirmendere Köprüsü'nde ve mezarları başında düzenlenen programlarla andı.



Olayın meydana geldiği Değirmendere Köprüsü üzerinde basın açıklaması yapan Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) Başkanı Hasan Demir, bulundukları köprüde PKK terör örgütü tarafından 27 yıl önce pusu kurulduğunu ve evlerine gitmekte olan güvenlik korucuları ve masum vatandaşların şehit edildiğini dile getirdi. Demir, "Yapılan saldırılarla milletimizi sindirmeyi hedefleyen katil terör örgütü PKK hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. PKK terör örgütü katliamlarıyla milleti sindireceğini düşünüyor, ama hesaba katmadığı şu, buradaki vatandaşlarımız katliamlara karşı daha da güçlenmiş, katledilenlerin çocukları da vatanına daha da bağlanmıştır. Çanakkale Savaşı'nda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde nasıl bu millet esareti kabul etmediyse bundan sonra da esareti kabul etmeyecektir. Ben burada şehit olanlardan birinin çocuğuyum. Babamızın şehadetinden sonra bizler her birimiz korucu, polis ve asker olmak üzere vatanımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.



Anma törenine katılan Sason Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fikret Demir de yapılan saldırının geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde masum vatandaşlara yapılan saldırıdan farksız olmadığını söyledi. Demir, "27 yıl önce masum Kürt halkına zulüm eden katil örgütün, bu günde katliamlarına devam ettiğini görüyoruz. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Kendi pisliklerinde boğulacaklar. Kürt halkı artık onların yalanlarına kanmayacağını görüyor" diye konuştu.



Aynı saldırıda gazi olan Sabri Gülşen de o gün yaşadıklarını anlattı. Gülşen, "O gün biz Kozluk ilçesine gittik. Saat 16.00 civarı köy dönüşünde köprünün yakınında yolumuzu kesip bize teslim olun çağrısında bulundular. Araçta korucular dışında sivil vatandaşlar da vardı. Daha sonra bizi taramaya başladılar. Orada 9 şehit verdik. Ben orada gazi düştüm. Terör askeri, polisi, korucuyu ve sivili bir tutuyor, herkese saldırıyor. Terörü lanetliyoruz" şeklinde konuştu.



Değirmendere şehitlerini anma programına katılan şehit yakınları, "Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Şehitler için okutulan mevlidin ardından sona eren programa, Kozluk İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, Batman ve ilçelerinde faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Aileleri Derneği başkanları ve vatandaşlar katıldı.



Değirmendere Köprüsü üzerinde pusu kuran PKK'lı teröristler, köy minibüsünü silahla taradıktan sonra ateşe vermişti. Saldırıda Cemal Demir, Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul ve Ahmet Durmaz şehit düşmüş, Abdullah Yıldız, Abdurrezzak Çelik, Reşat Saygı, Sabri Gülşen ile Zeki Pınar yaralanmıştı. - BATMAN