Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" dedi. Açıklamanın ardından ünlü isimler de sevinçlerini sosyal medyadan gösterdi. Şarkıcı Demet Akalın ise herkesin merak ettiği soruyu sordu. Akalın, "Hayırlı olsun kaç sene yetiyor?" dedi.
Oyuncu Hasan Kaçan ise "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sonsuz şükürler olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.
Şarkıcı Tuğba Ekinci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşarak "Helal" notunu düştü.
Metin Şentürk de müjdeden sonra duygularını paylaştı ve "Türkiyemiz tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun" dedi.Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır