"Demet Şener İstanbul" markası Hepsiburada'nın moda platformunda

Demet Şener Küpeli'nin yeni moda markası "Demet Şener İstanbul", Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, moda kategorisindeki atılımına tüm hızıyla devam ediyor.

Moda kategorisinde yer alan onlarca markanın giyim, aksesuar ve takı gibi ürünlerini müşterileriyle buluşturan Hepsiburada, son olarak Demet Şener Küpeli'nin modaseverlerin beğenisine sunduğu yeni markasını portföyüne ekledi.

Yeni markasıyla kadınlara tarzı ve stiliyle ilham vermeyi sürdüren Küpeli, kadının kendi gücünün farkına varması ve kadınlara iş hayatında var olup, üretmeleri ve ekonomiye katkıda bulunmaları için örnek olmayı hedefliyor.

Demet Şener İstanbul 2020 Yaz koleksiyonunda yer alan ceketler, pantolonlar, elbiseler, şortlar, tişörtler, bluzlar, gömlekler, kotlar Hepsiburada'da satışa sunuluyor.

"Kadım girişimcilerin adımları herkes için ilham verici"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, içinden geçtikleri bu zorlu dönemde, kadın girişimcilerin cesur adımlarla yeni projeler hayata geçirmesinin herkes için ilham verici olduğunu bildirdi.

Demet Şener Küpeli ile yaptıkları iş birliğinin tüm kadın girişimcilere örnek olmasını umduğunu kaydeden Erturan, iş birliğinin başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Erturan, "Hepsiburada olarak kadın girişimcilerin başarı hikayelerinde yer almaktan ve onların yanında olmaktan mutluyuz. İşini e-ticarette büyütmek isteyen tüm girişimci kadınları verdiğimiz desteklerle buluşturmak için platformumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

30 parçalık ilk koleksiyon satışta

Demet Şener Küpeli ise, markanın 30 parçadan oluşan ilk koleksiyonunun Hepsiburada'da satışa sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu markanın hikayesi, 25 yıllık moda, marka ve tekstil alanındaki iş tecrübemin ardından, bugüne kadar oluşturduğum tarzın insanlarda bir karşılığı olduğunu görmemle başladı. Demet Şener İstanbul markasının ilk koleksiyonlarını hazırlarken, kendime hep bu ürünleri kadınlar hem iş hayatlarında hem de sosyal yaşantılarında büyük bir güven ve rahatlıkla giyebilirler mi diye sordum. Hazırladığım koleksiyon da tam olarak bunun karşılığı olarak hayata geçti. Dünü, bugünü ve yarını bir bütün olarak gören, sadeliği zamansız stilinin merkezine koymuş kadınlar için hazırladığım koleksiyona artık Hepsiburada'dan da ulaşılabilecek olmasından mutluluk duyuyorum."

Küpeli, uzun vadeli amacına ilişkin, "Öncelikle Türkiye'de sorumluluk sahibi güçlü bir marka olmak ve uluslararası düzeyde de beğeni kazanıp, markayı yurt dışına ihraç etmek ve Türk kadınının özgüveninin bir parçası olabilmek." ifadesini kullandı.