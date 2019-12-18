Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1 - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1

6 saat önce

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Alper Çetin (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural (xx) - Barış (xx), Fatih (xx), Papp (xx), Ziya (xx), Cofie (xx), (Dk. 73 Uğur x), Djerlek (x), (Dk.

Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1, System.String[]

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural (xx) - Barış  (xx), Fatih (xx), Papp (xx), Ziya (xx), Cofie (xx), (Dk. 73 Uğur x), Djerlek (x), (Dk. 67 Aaron x), Traore (xx), Erdoğan (xx), Emre (xx), Kone (xx)

ESENLER EROKSPOR: Özgün (xxx) - Erhan (xxx), Gökcan (xx), Berkay (xxx), Sinan (xxxx), Efecan (xx), Melih (xxx), Alper (xxx), (Dk. 90 Emirhan), Emre (xxx), (Dk. 64 Eray xx), Halil (xx), Abdurrahman (xx)

GOL: Dk. 78 Alper (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Papp (Demir Grup Sivasspor) - Efe Can (Esenler Erokspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3'üncü Lig takımlarından Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, bir üst tura yükselen taraf oldu.

27'nci dakikada Emre'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin şutu kaleci Özgün'de kaldı.

47'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Erdoğan ceza sahası dışından çok sert vurdu. Savunmadan seken topu kaleci Özgün iki hamlede kontrol etti.

52'nci sağ kanattan gelişen atakta Barış'ın ceza sahasına ortasında müsait pozisyonda Traore'nin kafa vuruşu direğin yanında dışarı çıktı.

54'üncü dakikada ani gelişen atakta Halil'in uzun pasında topla buluşan Abdurrahman ceza sahası sol çaprazından sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına geri döndü.

63'üncü dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ceza sahasına yerden ortasında Emre gelişine sert şutunda meşin yuvarlağı savunma çizgiden çıkardı.

78'inci dakikada Halil'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper ceza sahası sol çaprazından yerden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmayı konuk takım Esenler Erokspor 1-0 kazandı. İlk maçı 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor bür üst tura yükseldi.


Hüseyin Aylak, Sivasspor, Esenler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz
CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Darp edildiği mekana geri geldi, kurşun yağdırdı! O anlar kamerada El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi

Son Dakika Haberleri
01:08 Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için yorum; "Şeytanın bacağını kıracağız" - Son Dakika Spor
00:38 Ozan Kabak attı, Schalke 1 puan aldı! - Son Dakika Spor
00:38 Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal mesajı! - Son Dakika Spor
00:18 Ersun Yanal: "Fenerbahçe sonuna kadar gidecek" - Son Dakika Spor
00:13 Beşiktaş TRC İnşaat 79-83 Roche Vendee - Son Dakika Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 01:12:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]