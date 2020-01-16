Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'tan engelli kadını sevindiren hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'tan engelli kadını sevindiren hediye - Son Dakika

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'tan engelli kadını sevindiren hediye

6 saat önce

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, bedensel engelli Helime Yılmaz'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'tan engelli kadını sevindiren hediye, System.String[]

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, bedensel engelli Helime Yılmaz'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Secattin Mahallesinde yaşayan ve rahatsızlığından dolayı 5 yıldır yürüyemeyen Helime Yılmaz'ın tekerlekli sandalye talebi, Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından karşılandı.

Selçuk, tekerlekli sandalyeyi Helime Yılmaz'a evinde teslim etti.

Helime Yılmaz'ın eşi Mehmet Yılmaz, Selçuk'un hediyesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Eşimin dışarı çıkabilmesi için tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Başkanım bu isteğimize kayıtsız kalmadı. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Selami Selçuk da engellilerin yaşadığı sorunlara çözüm aradıklarını dile getirdi.

Halkın talep ve isteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Selçuk, "Amacımız her daim engelleri ortadan kaldırmak. Unutmayalım her sağlıklı birey bir gün engelli olabilir. Onun için belediyemiz olarak engelli kardeşlerimizin bir nefes gibi yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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