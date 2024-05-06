Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyu kavgası: 1 yaralı, 5 gözaltı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyu kavgası: 1 yaralı, 5 gözaltı

Çorum\'un Alaca ilçesinde düğün konvoyu kavgası: 1 yaralı, 5 gözaltı

Çorum'un Alaca ilçesinde zarf almak için düğün konvoyunun önünün kesilmesiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kavga sırasında bir arkadaşın üzerinden geçen otomobilin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

06.05.2024 01:17
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Çorum'un Alaca ilçesinde zarf almak için düğün konvoyunun önünün kesmesi sırasında çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre M.Ç. (24), içinde arkadaşı E.C.K'nin de (24) bulunduğu 06 BIP 779 plakalı otomobiliyle Zile Caddesi'nde, içinde para olan zarflardan almak için bir düğün konvoyunun önünü kesti.

Araçtan inen M.Ç. ve E.C.K. ile düğün sahipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada E.C.K. yere düştü. M.Ç. ise olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmak isterken yere düşen arkadaşı E.C.K'nin üzerinden geçti.

Bir müddet daha devam eden kavganın ardından M.Ç, arkadaşı E.C.K'yi otomobile bindirip, polisin dur ihtarına uymayarak, olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada polisin havaya ateş ettiği görüldü.

İki arkadaş, polis kovalamacası sonucu Günhan Mahallesi Kızıl Burun mevkisinde yakalandı.

Yaralı, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

M.Ç. ve kavgaya karıştığı belirlenen düğün sahiplerinden 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan E.C.K'nin üzerinden otomobilin geçmesi ve iki arkadaşın otomobille olay yerinden uzaklaşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyu kavgası: 1 yaralı, 5 gözaltı - Son Dakika

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