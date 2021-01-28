Demirci İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ihalesi yapıldı - Son Dakika

Demirci İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ihalesi yapıldı

28.01.2021 15:15
Demirci İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ihalesi yapıldı, System.String[]

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Manisa'da hayata geçirilecek "Demirci İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi" ihalesine en düşük teklifi 10 milyon 883 bin 974 lirayla Alka Enerji İnş. Personel Belgelendirme Kalibrasyon Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti verdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Manisa'da hayata geçirilecek "Demirci İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi" ihalesine en düşük teklifi 10 milyon 883 bin 974 lirayla Alka Enerji İnş. Personel Belgelendirme Kalibrasyon Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti verdi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde yapılan ihalede istekli 14 firmanın teknik ve mali teklif zarfları incelendi.

Yaklaşık bedeli yaklaşık 20 milyon 272 bin 583 lira olarak belirlenen ihalede en düşük teklifi 10 milyon 883 bin 974 lirayla Alka Enerji İnş. Personel Belgelendirme Kalibrasyon Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti sundu.

İhaleye katılan diğer firmaların teklifleri ise şöyle:

Enermak İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti: 11 milyon 24 bin 344 lira

YCS Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Tekdal İnş. Hafriyat Taah. Nak. Gıda San ve Ltd. Şti. iş ortaklığı: 11 milyon 586 bin 181 lira

Serte Makina Elektrik İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti: 11 milyon 799 bin lira

Barikler İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti: 12 milyon 62 bin 217 lira

Keleş Kardeşler İnş. Telekomünikasyon Temizlik Elektrik Elektronik Medikal Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti: 12 milyon 350 bin 611 lira

Özkav İnş. Altyapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti: 12 milyon 697 bin 990 lira

İmta Endüstriyel Tesisler İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti: 12 milyon 772 bin 772 lira

OMC Yapı Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve İçay İnş. Taah. ve Tic. AŞ iş ortaklığı: 13 milyon 82 bin 20 lira

İperion İnş. ve Tic. AŞ ve Karadağ-Grup İnş. Madencilik Enerji Nakliye Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı: 13 milyon 357 bin 849 lira

Mat Enerji İnş. San. ve Tic. AŞ: 13 milyon 787 bin 452 lira

Borentek İnş. Tesisat San. Tic. Ltd. Şti: 14 milyon 790 bin 873 lira

Gelişim İnş. Turizm San. ve Tic. AŞ: 18 milyon 418 bin lira

AKM Yapı Taah. San. ve Tic. AŞ: 19 milyon 841 bin 416 lira

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Demirci, Manisa, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Demirci İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ihalesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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