'Demirkent Ödülleri' başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Demirkent Ödülleri' başvuruları başladı - Son Dakika

'Demirkent Ödülleri' başvuruları başladı

7 saat önce

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından "İletişim", "Tarih" ve "Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı" başlıkları altında üç ana dalda verilecek "Demirkent Ödülleri" töreni, 11 Şubat 2020 Salı günü İş Sanat'ta gerçekleşecek.

'Demirkent Ödülleri' başvuruları başladı, System.String[]

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından "İletişim", "Tarih" ve "Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı" başlıkları altında üç ana dalda verilecek "Demirkent Ödülleri" töreni, 11 Şubat 2020 Salı günü İş Sanat'ta gerçekleşecek.


17-26 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak başvurular, Türkiye'nin alanında uzman ve saygın seçici kurulunun değerlendirmelerine sunulacak. 2020 yılına özel hazırlanan "Ekonomi Sözlüğü" törende ilk defa bağış amaçlı satışa sunulacak ve kız öğrencilere burs imkanı sağlanacak.


Dünya Gazetesi kurucusu Nezih Demirkent ile eşi Prof. Dr. Işın Demirkent'in anısını yaşatmak amacıyla Dünya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent önderliğinde kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, Demirkent Ödülleri Töreni'nde yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atacak. Ekonomi, tarih ve eğitim alanında araştırmalar yapılmasını ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı amaçlayan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ilk kez satışa çıkacak "Ekonomi Sözlüğü"nden elde edilecek gelirle bu yıl üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan ve maddi durumu kısıtlı kız öğrenciler için burs imkanı sağlayacak.


İletişim Ödülleri; Yazılı Medya, TV (Diziler, Güncel Programlar, Belgeseller, Haber Programları, Yarışma Programları), İşitsel Medya, Dijital Medya (Sosyal Ağ) ve İletişim Etiği Onur Ödülü kategorileri olmak üzere 5 farklı kategoridedir. İletişim Ödülleri her dalda ulusal alanda verilecek, yalnızca İletişim Etiği Onur Ödülü'ne bir kişi sahip olacak.


Tarih Ödülleri; 2017-2019 yılları arasında bilimsel metodlara uygun olarak tamamlanmış yüksek lisans, doktora tezleri ya da araştırma eserleri için verilecek. (Ödül için gönderilen çalışmaların yayımlanmış olması zorunluluğu yoktur.) Tarih çalışmalarında, bilim çalışmalarının gerektirdiği nesnellik ve yansızlık, toplumun tarih bilincini geliştirici ve geleceği daha sağlam temeller üzerinde kurabilmeye katkısının olup olmadığı sorgulanıyor.


Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına katkı ödülleri: Görsel ve yazılı medyada sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan projeler arasından seçilecek. Sosyal sorumluluk çalışmalarında; bireysel ve/ veya kurumsal özveri, yapılan çalışmaların tarih bilinci, ekonomi bilinci ve hukuk bilincine katkısı, toplumda fırsat eşitliğinin önünü açma, çalışmanın ileriye doğru geliştirici etkiler yaratma vb. özellikleri taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor. - İSTANBUL

Demirkent, Ekonomi, Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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