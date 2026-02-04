Demirtaş'ın Tahliyesi İçin AİHM Kararlarına Uyum Önerisi - Son Dakika
Demirtaş'ın Tahliyesi İçin AİHM Kararlarına Uyum Önerisi

Demirtaş'ın Tahliyesi İçin AİHM Kararlarına Uyum Önerisi
04.02.2026 16:11
MHP'li Feti Yıldız, Demirtaş'ın tahliyesinin AİHM ve AYM kararlarına bağlı olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ile Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda da bir beyanı varsa elbette tahliye edilmesi lazım" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekilleri ile bir araya geldi. Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Emir, görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Feti Yıldız, "Son toplantıdan bir önceki toplantı olması mümkün görünüyor. Başından itibaren çalışmalarımızda mutabakat var. Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. AİHM kararları ile AYM kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda da bir beyanı varsa elbette tahliye edilmesi lazım. Dün grup toplantısının son kısmında gerekli açıklamalar yapıldı. Hepsini toparladı aslında ve tüm süreci özetleyen bir açıklama oldu. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ, TERÖRSÜZ BÖLGEYE EVRİLDİ'

Yasal düzenlemelere ilişkin soruyu değerlendiren Yıldız, "Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclis'in işidir. Meclis'te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Buradan bir mutabakatla geçtiği için kanunlaşması çok uzun sürmez. Bu süreç çok uzamaz, 1-2 ya da 3 hafta gibi bir kesin süre veremeyiz ancak çok uzamaz. Bana göre nisan ayı geç olur. Elbette teyit ve tespit bir koşuldur. Bizim hazırlayacağımız müşterek raporda da teyit ve tespit şartı var ve bu konuda bir anlaşmazlık yok. Her şey gün gün daha iyi olacak. Bakın 'Terörsüz Türkiye' süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. İnşallah terörsüz dünyaya da evrilir. Atlantik'in öbür tarafından bir açıklama yapılıyor ve ekonomi alt üst oluyor. Dünya o kadar küçüldü ki yetkililerinden herhangi birinin söylediği söz doğrudan cebimize, kasamıza ve mutfağımıza yansır hale geldi. Bundan dolayı terör dünyada inşallah biter. İnsanlık da doğru düzgün bir nefes alır. Çünkü vekalet savaşlarıyla emperyalist amaçlarını devam ettirmek isteyen devletler var. İnşallah çıkışta raporun da son şeklini vermiş oluruz. Bu toplantıda neticelendirip çıkacağız" diye konuştu.

'HER KONUDA UYUM İÇERİSİNDEYİZ'

Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarının sahada karşılık bulunduğunu ve Türkiye genelinden telefonların geldiğini ifade etti. Yıldız, "16 aydır bir şehidimiz gelmedi. Bu ne demek? Bunu izah edecek bir kelime yok, bunun karşılığı da yok. Ne mutlu bizlere ki çıkılan yolda bu noktaya kadar başarıyla gelindi, inşallah başarıyla da neticelenir. Bu saatten sonra bu iş geriye dönmez, bu iş bitti. Cumhur İttifakı'nın bu konularda en ufak bir düşüncesi yok. Her konuda tamamen uyum içerisindeyiz, raporda da göreceksiniz" dedi.

'ÇALIŞMALARIN BİR AN EVVEL SONUÇLANDIRILMASINDA FAYDA VAR'

Murat Emir ise raporda mutabakat olup olmayacağı yönündeki soruyu, şöyle cevapladı:

"Komisyon çalışmalarının bir an evvel sonuçlandırılmasında yarar var. Çünkü gerçekten de tüm siyasi partilerin hem Türkiye'de terörün kalıcı biçimde sonuçlandırılması için hem de ülkemizdeki demokratikleşme ve hukuk devleti adına atılması gereken adımlar ile ilgili büyük oranda görüş birliği olduğunu söyleyebilirim. Elbette ki siyasi partilerin tutumları, raporları var ama aradaki mesafe de oldukça azalmış durumda. Her bir konu için tek tek ayrıntı vermek çok doğru olmaz ama buradaki uzlaşı maddeler yerine raporun bir bütün olarak değerlendirilip oylanması son derece önemli. Bu nedenle biz bu ayrıntıların şu anda paylaşılmasını yerinde bulmuyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim; özellikle terörün sonuçlandırılması ve demokratikleşme ile ilgili çok fazla farklar olmadığını, partilerin birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması, AİHM kararlarına uyulması öteden beri ve ısrarla söylediğimiz hususlar. Ben bunun da bir sorun olmadan gerçekleşeceğini umuyorum. Çünkü hukuk devletinde, anayasal bir devlette AYM kararlarına uyulmaması veya AİHM kararlarına uyulmaması zaten düşünülemez. Bu yönüyle Sayın Demirtaş'ın çok önceden tahliye edilmesi, Ahmet Özer'in göreve iade edilmesi, Can Atalay'ın TBMM'de görevine başlaması veya Tayfun Kahraman'ın çoktan evine dönmüş olması gerekirdi. Dolayısıyla umuyorum ki kısa sürede bu komisyon görevini tamamlar ve çerçeve raporunu yazar. Bu rapor sonucunda da Meclis ve Adalet Komisyonu üstüne düşeni yapar."

