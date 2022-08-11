Babacan'dan Erdoğan'a: "Madem Hikmet İmzada, At İmzayı, Enflasyonu da Faizi de Tekrar Düşür, Görelim" - Son Dakika
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Babacan'dan Erdoğan'a: "Madem Hikmet İmzada, At İmzayı, Enflasyonu da Faizi de Tekrar Düşür, Görelim"

11.08.2022 12:55

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “İki yılda hamdolsun 34 yıllık enflasyonu tek haneye indirdik, paradan da altı sıfırı attık. Şimdi Erdoğan, ‘Ben imzayı atmasam yapamazdın’ diyor. Ben de ona sesleniyorum. Madem hikmet imzada, at imzayı, enflasyonu da faizi de tekrar düşür, görelim. Yapamaz. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. ‘Alanım ekonomi’ diyor ama yanında bir tane işi bilen adam yok, bir tane işi bilen kadın yok” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "İki yılda hamdolsun 34 yıllık enflasyonu tek haneye indirdik, paradan da altı sıfırı attık. Şimdi Erdoğan, 'Ben imzayı atmasam yapamazdın' diyor. Ben de ona sesleniyorum. Madem hikmet imzada, at imzayı, enflasyonu da faizi de tekrar düşür, görelim. Yapamaz. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. 'Alanım ekonomi' diyor ama yanında bir tane işi bilen adam yok, bir tane işi bilen kadın yok" dedi.

Ali Babacan, dün Denizli'de yurttaşlarla bir araya geldi. Çınar Meydanı'nda kendisini karşılamaya gelen yurttaşlara seslenen Babacan, şunları söyledi:

"Biz, arkamızda kapı gibi başarılarla konuşuyoruz. Öyle konuşuyoruz. Boşa atıp tutmuyoruz. Onun için, inşallah seçim günü geldiğinde, o oy pusulasını önünüze aldığınızda, kabinin perdesini çekip vicdanınızla baş başa kaldığınızda DEVA'nın logosunun, damlanın altına 'Evet'i basın, gerisi bizde.

"BELLİ BAŞLI YATIRIMCILARIN, SANAYİCİLERİN HEPSİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bu ülkenin sanayicisinin, yatırımcısının imkanları var. Zor günler geçiriyorlar. İmkanlarını başka ülkelerde değerlendiriyorlar. Başka ülkelerin gençlerine istihdam sağlıyorlar. Bu ülkede biz bir güven ortamını oluşturalım, insanlar bir önünü görebilsin, bu ülkenin sanayicisi bu ülkeye harıl harıl yatırım yapmaya başlayacak. Çünkü belli başlı yatırımcıların, sanayicilerin hepsiyle görüşüyoruz. İstihdam sorunu böyle güvenle, yatırım ortamını iyileştirmekle çözülecek.

"MADEM HİKMET İMZADA, AT İMZAYI, ENFLASYONU DA FAİZİ DE TEKRAR DÜŞÜR, GÖRELİM"

İki yılda hamdolsun 34 yıllık enflasyonu tek haneye indirdik, paradan da altı sıfırı attık. Şimdi Erdoğan, 'Ben imzayı atmasam yapamazdın' diyor. Ben de ona sesleniyorum. Madem hikmet imzada, at imzayı, enflasyonu da faizi de tekrar düşür, görelim. Yapamaz. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. 'Alanım ekonomi' diyor ama yanında bir tane işi bilen adam yok, bir tane işi bilen kadın yok.

"GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 200'E YAKLAŞTI"

Gerçek enflasyon yüzde 200'e yaklaştı. Çarşıda, pazarda alışveriş eden herkes; şeker alan, tatlı alan, hamburger alan, tost alan, evine havlu, çarşaf alan, üst baş alan herkes görüyor. Şu anda enflasyon yüzde 200'e dayanmış durumda. Geçen sene 1 liraysa olmuş 3 lira.

"ÇİFTÇİYE 40 MİLYAR, FAİZE 400 MİLYAR"

Ülkenin çiftçisine verilen buğday desteği, pamuk desteği, bütün destekleri, Ziraat Bankası'nın kredilerini, mazotunu, gübresini hepsini toplayın, 40 milyar. Sadece faize ödenen rakam, 400 milyar. Devlet nereden buluyor faiz ödeneğini? Asgari ücretli sosyal güvenlik primini ödüyor. En ufak alışverişinizde ödediğiniz ÖTV, KDV böyle küçük küçük toplanıyor. Tam 400 milyar lira faize ödeniyor. Bu faizi zaten parası olan alıyor.

"6 AYDA ÜLKEYİ KRİZDEN ÇIKARIRIZ"

Bu krizi, eğer seçimlere kadar ülkeyi daha da batırmazlarsa, eğer bu ülkeyi o temerrüt çukuruna düşürmezlerse şu andaki ekonomik tabloyu devralsak inanın 6 ayda yine ülkeyi krizden çıkarırız. Enflasyonu en geç iki yılda tek haneye indireceğiz inşallah."

YORUMLAR
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Babacan: 'Hiçbir Güç Halktan Daha Güçlü Değildir. Halkımızın da Artık Arkamızda Olduğunu Görüyoruz' Babacan: 'Hiçbir Güç Halktan Daha Güçlü Değildir. Halkımızın da Artık Arkamızda Olduğunu Görüyoruz'
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan Erdoğan'a: 'Madem Hikmet İmzada, At İmzayı, Enflasyonu da Faizi de Tekrar Düşür, Görelim' - Son Dakika

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