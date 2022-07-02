Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Antalya Dostlar Meclisi toplantısına katıldı - Son Dakika
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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Antalya Dostlar Meclisi toplantısına katıldı

02.07.2022 13:44

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya Dostlar Meclisi toplantısında partililerle bir araya geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya Dostlar Meclisi toplantısında partililerle bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Uysal, dünyada yeni güç merkezlerinin yükseldiğini, kendilerinin de "Türkiye neden bu merkezlerden biri olmasın?" düşüncesiyle siyaset yaptığını belirtti.

"Türkiye'de yüzde 50 artı 1 dengesi siyasi partileri ortak paydaya, iş birliğine mecbur ediyor." diyen Uysal, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin toplumsal siyasi koşulları da siyasi aktörleri bir araya gelmeye zorluyor. Her siyasi partinin farklı referansları, programları, geçmişleri, hitap ettiği, hedef aldığı, kendisini üzerine oturttuğu, sosyolojik taban tarifi yaptığı toplumsal kümeler var."

Katılımcıların, "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı için Kılıçdaroğlu'na 'hayırlı olsun' diyebilir miyiz?" sorusuna Uysal, birtakım kararların zamanlaması olduğunu ifade etti.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da birbirinden farklı görüşlere sahip 6 partinin bir araya gelmesinin Türkiye için bir kazanım olduğunu savunarak, "Böylesine bir demokratik kültürel ortam gelişirken HDP'nin nerede olduğunun ne önemi var. 63 milyon oy kullanılacak bir ülkede eğer Millet İttifakı olarak seçimi kazanmak için ona buna muhtaç bir yapıdaysak zaten biz kazanmasak da olur." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Dostlar Meclisi Başkanı Kamile Gülgün Yıldırım, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş da katıldı.

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Kaynak: AA

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