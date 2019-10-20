Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Temenni ederiz ki, bir askerimizin daha burnu kanamasın ama bu büyük ülkeyi sahiplenmenin de bir bedeli olduğu inancındayız. Milyonları şehit vermiş bir millet olarak daha nicelerini de şehit vermeyi göze almadan bu coğrafyada varlığımızın olmayacağının bilinci içerisindeyiz." dedi.

Uysal, partisinin Adapazarı ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı icra ettiğini anımsatan Uysal, "Bugün yüreklerimiz bir vuruyor, bunun bilinci içerisindeyiz. Herkes, bugün milletimizin evlatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, bu ülkede marjinal birtakım unsurlar dışında zaten duacısıdır. Bunun dışında farklı bir düşünceyi düşünebilme imkanımız yok. Elbette aklımızla yürümek, siyaset üretmek, Türkiye'nin bütün milli güç unsurlarını sahada ordumuzun arkasına koyabilmek mecburiyetindeyiz. Başta iç siyasi cephede, bu birlikteliğin büyük ölçüde oluştuğunu görüyor olmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Uysal, üye olduğu NATO ittifakına yaptığı önemli katkılara rağmen özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı tutumunu hiçbir şekilde kabul edebilme imkanı olmadığına dikkati çekerek, "Üstüne üstelik tarihimizde vardır. Johnson mektupları gibi bugün bir kez daha diplomasi tarihine, iki ülkenin ilişkileri tarihine kara bir leke olarak geçecek bir mektuba, kifayet eder mi bilmem ama üstü örtülü şantaja ülkenin muhatap oluyor olmasına, hicranımızı içimize akıtırcasına şahit oluyor olmaktan dolayı ayrıca meyusuz. Elbette milletimiz adına irade kullanan iktidarımız meşruiyetini sandıktan almıştır ama bugün muhatap olduğu muameleleri, bu ülkenin yöneten insanları, vatandaşları, bu muameleye niçin muhatap olduğumuzu elbette sorgulamak durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Harekatlarda şehitlerin verildiğine işaret eden Uysal, şunları kaydetti:

"Temenni ederiz ki, bir askerimizin daha burnu kanamasın ama bu büyük ülkeyi sahiplenmenin de bir bedeli olduğu inancındayız. Milyonları şehit vermiş bir millet olarak daha nicelerini de şehit vermeyi göze almadan bu coğrafyada varlığımızın olmayacağının bilinci içerisindeyiz. Türkiye'nin inşallah bütün bu olumsuzluklara rağmen yarınlarının aydınlık olduğu inancındayım. Biz de bu büyük mücadele içerisinde inşallah daha fazlasıyla milletimize hizmet etme imkanını buluruz."

Tek listeyle girilen seçimde mevcut il başkanı İsmail Ergül, yeniden göreve getirildi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal