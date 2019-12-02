Demre'de develere havut kuşatıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde bir Yörük kültürü olan ve deve güreşlerinin başlamasının işareti olan develere havut kuşatma töreni yapıldı. Havut kuşatmanın ardından temsili deve güreşleri yapıldı.

Demre'de yeni deve güreşi sezonunun başladığının işaret fişeği olan develere havut kuşatma töreni düzenlendi. Köşkerler Mahallesi'ndeki deve güreşi sahasında düzenlenen havut kuşatma şenliğine, Kaymakam Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koparıcı, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, MHP İlçe Başkanı Mustafa Demirel, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu, Kumluca Deveciler Derneği Başkanı Kemal Özer, belediye meclisi üyeleri, deve sahipleri ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Havut kuşatma şenliğine Demre ve Kumluca'dan 50'ye yakın deve katıldı.

Havut kuşatma töreni öncesi, şenliğe katılan develer ve daylaklar alandan geçiş yaptı. Ardından bir din görevlisi tarafından dua edildi ve kısa konuşmalar yapıldı. 'Alptuğ Paşa' adlı deveye, Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu tarafından temsili olarak deve giysisi olan havut kuşatıldı. Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu, Devemize havutu kuşattık. Deve güreşleri sezonu resmen başladı dedi.

Kuşatmanın ardından 'daylak' adı verilen genç develer arasında, deve güreşlerinin başlaması dolayısıyla sembolik güreşler yapıldı. Daylaklar birbiriyle kıyasıya güreşti. Bazı daylaklar alanda yatarak keyif yaptı.

Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu, Deve güreşleri bir Yörük kültürüdür. Havut kuşatmada bu kültürün bir parçasıdır. Havut kuşatma başladığı zaman deve güreşi sezonu açılmış demektir. Bizim amacımız da bu Yörük kültürünü, genç kuşaklara aktarmaktır dedi.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da 22 Aralık'ta devecilerimize ve sizlere yakışan bir güreşle burada olacağız. Şimdiden hem bu güreş hem de bu havutlama şenliği hayırlara vesile olsun. Allah devecilerimize derman versin. ya Allah Bismillah diyelim sezonu açalım diye konuştu.

Kaymakam Onur Şatıroğlu da şöyle dedi

Deve güreşleri bölgemiz için çok önemli bir sosyal faaliyet. Maşallah böyle bir heyecan, böyle bir gurur bizim ülkemizde yaşanıyor. Böyle bir faaliyet yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Tüm deveci kardeşlerimize hayırlı bir sezon diliyorum.