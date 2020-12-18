Deniz Feneri Derneği'nden Etiyopya'ya yardım seferberliği - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği'nden Etiyopya'ya yardım seferberliği

18.12.2020 11:33
Deniz Feneri Derneği'nden Etiyopya'ya yardım seferberliği, System.String[]

Deniz Feneri Derneği, Etiyopya'daki Müslümanlara eğitimden mescide, su kuyularından katarakt ameliyatına, gıda kolisinden adak bağışına kadar birçok alanda yardım ulaştırdı.

Deniz Feneri Derneği, Etiyopya'daki Müslümanlara eğitimden mescide, su kuyularından katarakt ameliyatına, gıda kolisinden adak bağışına kadar birçok alanda yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye salgın döneminde de gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşları aracılığıyla mazlum ve mağdur coğrafyalara el uzatmayı aralıksız sürdürüyor.

Deniz Feneri Derneği de, eğitimden mescide, su kuyularından katarakt ameliyatına, gıda kolisinden adak bağışına kadar Habeşli Müslümanlar için bir dizi vefa yardım projesini hayata geçirdi.

Zor şartlara rağmen kırsalda hayatta kalma mücadelesi veren Müslümanlara yönelik yardım çalışmaları yürüten dernek, çekirge istilası sebebiyle mahsul alamayan ve açlıkla karşı karşıya kalan Şaşamennili ihtiyaç sahibi Müslüman halka gıda kolisi dağıtımı yaparak yüzleri güldürdü. Bölgedeki 1300 aileye 1 aylık erzak dağıtıldı.

420 kişi katarakt ameliyatı oldu

Sıcak hava, beslenme ve iklim koşulları nedeniyle birçok kişinin görme yetisini kaybettiği Etiyopya'nın Warabe bölgesinde göz doktorlarının olmaması ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan 420 kişiye katarakt ameliyatı yapıldı.

Lisana bölgesinde, eğitimlerini ve şartlarını daha iyi seviyeye getirme amacıyla Yunus ve Satı Uslu bağışıyla açılan Yetim Eğitim Külliyesi de çoğu kıtlık ve hastalık yüzünden babasını kaybetmiş yetim çocuklara hizmet veriyor.

Uzmanlar eşliğinde bölge şartlarına uygun bir şekilde inşa edilen mescitlerin çatıları da sıcaktan ve güneşten korunacak şekilde yapıldı. Bölge halkının cami ve mescit sıkıntısını giderecek olan camiler toplanma ve ilmi hizmet merkezi haline gelecek.

Bu yıl 12 su kuyusu açıldı

Afrika'daki birçok ülkede uzun süredir su kuyuları projesi yürüten Deniz Feneri Derneği, kıtada ciddi içme suyu sorunu yaşayan Etiyopya'da bu yılın başından itibaren 12 su kuyusu açtı.

Derneğin su kuyusu açtığı bölgelerde yaşayan halk daha önce içme su ihtiyacını yağmur sularından ya da sağlıksız göletlerden sağlıyordu. Daha kurak dönemlerde ise insanlar kilometrelerce yürüyerek temiz içme suyuna ulaşabiliyordu.

Deniz Feneri Derneği, Müslüman, Katarakt, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz Feneri Derneği'nden Etiyopya'ya yardım seferberliği - Son Dakika


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