Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere ve Değirmendere bölgelerinin sahil kesiminde beyaz tabaka oluştu. Bu tabakayı görenler cep telefonuyla da kayıt altına aldı.
Bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deniz yüzeyindeki tabaka ile ilgili incelemelerde bulundu.
İnceleme sonunda tabakanın deniz salyası olarak da bilinen, tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türünden kaynaklandığı ortaya çıktı.
-İHA-
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü - Son Dakika