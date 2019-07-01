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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

1 saat önce

ZonguldakZonguldak Valiliği önündeki törende, Zonguldak Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Zonguldak
Zonguldak Valiliği önündeki törende, Zonguldak Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Zonguldak Liman Başkanı Ali Görkem, burada yaptığı konuşmada, kabotaj hakkının Türk bayrağı ve ulusuna verildiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Ülkemiz ve tüm denizcilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Konuşmanın ardından Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait römorkörle denize açılan Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kahveci, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile beraberindeki protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.
Ereğli ilçesi Devrim Bulvarı'nda düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Ereğli Limanı Başkanı Nevzat Direk, yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğine egemenlik ve gelişme kazandırdığını söyledi.
Törene, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu ile öteki ilgililer katıldı.
İlçe protokolü, deniz şehitleri anısına Karadeniz'e çelenk bıraktı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:10 Kaynak: AA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Zonguldak, Güncel
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