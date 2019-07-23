Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

42 dakika önce

Kıyıköy'de denize girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Yasir İskar'ın cesedine ulaşıldı.

Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı, System.String[]
Kıyıköy'de denize girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Yasir İskar'ın cesedine ulaşıldı.

Kapaklı'dan yüzmek için Kırklareli'nin Kıyıköy kasabasına giden 3 arkadaş boğulma tehlikesi yaşamış, 15 yaşındaki Halil Sade akıntıya kapılarak can verirken, 16 yaşındaki Emre Saç yaralanmıştı. Yine akıntıya kapılarak gözden kaybolan 16 yaşındaki Yasir İskar için ise arama çalışmaları devam ediyordu.

Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Arama çalışmaları Pazartesi günü öğleden sonra sonuç verdi. Yasir İskar'ın cansız bedeni olay yerindeki kayalıklarda bulundu. İskar'ın cenazesi önce Vize Devlet hastanesi'ne ardından ise otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Talihsiz genç toprağa verildi

Öte yandan denizde boğulan bir diğer genç olan Halil Sade (15) de otopsisinin ardından 22 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Mimar Sinan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sade'nin cansız bedeni Kapaklı Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - TEKİRDAĞ
Kırklareli, Kapaklı, Kıyıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana'da, serinlemek isteyen gençler tehlikeye aldırış etmedi Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı! Hamile kediyi pitbulun ağzına böyle attı! Saniyeler içinde parçaladı ABD'de seyir halinde giden araca yıldırım düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 16:03:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]