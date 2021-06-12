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Denizi olmayan Erzurum'dan balık üretimi - Son Dakika

Denizi olmayan Erzurum'dan balık üretimi

12.06.2021 00:20

Denizi olmayan Erzurum'dan balık üretimi Yıllık 2 bin 100 ton üzerinde alabalık üretimi yapılıyor, tesislerin devreye girmesi ile üretim 7 bin tona çıkacak Denizi olmayan Erzurum'da kafeslerde üretilen balıklar batı illerine satılıyor.

Denizi olmayan Erzurum'dan balık üretimi

Yıllık 2 bin 100 ton üzerinde alabalık üretimi yapılıyor, tesislerin devreye girmesi ile üretim 7 bin tona çıkacak

ERZURUM - Denizi olmayan Erzurum'da kafeslerde üretilen balıklar batı illerine satılıyor.

Baraj göletleri ve derelerde oluşturulan tesislerde üretilen alabalıklar Türkiye'nin dört bir yayına gönderiliyor. İklim şartlarının avantajı ile Erzurum'da yılın tamamında üretim yapılabilmesi su ürünleri üretimini olumlu yönde etkiliyor.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum'da su ürünleri üretimi konusunda özellikle 2 bin rakımlı yerlerde çok önemli bir potansiyel olduğunu belirterek, "Bu önemli potansiyelimiz su ürünleri potansiyelimiz. Bu potansiyel ile son yıllarda ön plana çıkmaya başladık. Özellikle Erzurum'da hali hazırda, gerek karada, gerek havuzlarda ve gerekse baraj göllerindeki kafeslerde yıllık 2 bin 100 ton üzerinde alabalık üretimi yapılıyor. Erzurum il sınırları içerisinde bulunan barajların faaliyete geçmesi ile yıllık balık üretimimiz 7 bin tonun üzerine çıkacak" diye konuştu.

Bakanlığın bu konuda önemli ölçüde destekleri de bulunduğunu dile getiren Akar, "Bireysel üretimde kilogram başına üretim yapanlara 75 kuruş, balık üretimi yapmak için girişimde bulunan ve tesis kurmak isteyen üreticilere ise 3 milyona kadar yüzde elli hibe desteği sağlıyoruz. Aynı zamanda üretimi yapılan balıkların işlenmesi, depolanması, temizlenmesi, dondurularak başka illere sevkiyatının sağlanması gibi işlerde Devlet desteği sağlanıyor" dedi.

"Doğuda üretilen balığın ayrı bir değeri var, 2 bin rakımda üretiminin yapılmış olması, özellikle de yaz aylarında su sıcaklığının artı 18 derecelerde olması nedeniyle de yaz boyu üretim yapılmaktadır" diyen Osman Akar daha sonra şunları söyledi;

"Mevsimsel olarak sıcak illerde balık üretimleri duruyor. Bizlerin ürettiği balıkların tat ve Aroma açısından farklı bir yeri vardır. Bizlerin ürettiği balıklar belli bir boya geldiklerinde Karadeniz illerine sevkiyat yapılıyor. O illerde denizlerde ki lagünlerde büyütülerek yurt dışına bile sevkiyat yapılıyor. Erzurum ili dışında Ankara'ya kadar gönderilmektedir."

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Esat Mahmut Kocaman ise "Bulunduğumuz mekan Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi alabalık üretim tesislerinde bulunuyoruz. Burada yemeklik olarak tabir edilen balıkların halkımızın isteğini karşılamak için satışa sunulmak üzere havuzumuzda boylarına göre ayırt edilerek çıkarıyoruz ve farklı havuzlara alıyoruz. Burada ki hizmet yalnızca vatandaşın ihtiyacı olan balık üretimini yapmak değil, balık yetiştiricilerimize de yumurta ve yavru desteği de salıyoruz. Bu sene ki yumurta döneminde yaklaşık olarak 700 bin adet gözlenmiş yumurta, 250 bin adet de yavru olarak üreticilerimize destek sağladık. Şu an çiftliğimizde gök kuşağı alabalığı, kırmızı benekli deri alabalığı, çeşme alabalığı olmak üzere 3 farklı alabalık üretimi yapıyoruz. Bu balıklardan dileyen şehirden gelip alış-veriş yapabilir, ya da Erzurum dışından gelen vatandaşlarda bu satışlardan yararlanabilirler. Sağlıklı balıklarımızı alıp güvenle tüketim yapabilirler" şeklinde konuştu.

Kocaman, alabalıkların satış fiyatlarının canlı kilogram olarak 35 TL, fileto alarak hazırlanan balıkların ise kilosunun 70 TL'den satıldığını söyledi.

Denizi olmayan Erzurum'dan balık üretimi
Denizi olmayan Erzurum'dan balık üretimi
Denizi olmayan Erzurum'dan balık üretimi
Denizi olmayan Erzurum'dan balık üretimi

Osman Akar, Erzurum, Türkiye, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizi olmayan Erzurum'dan balık üretimi - Son Dakika Ekonomi


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