Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de denizin ortasında masaj yaptıran bir kişi, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Alışılmışın dışındaki masaj keyfi, sosyal medyada ilgi çekti.
İzmir'de denizin ortasında yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. Denizde masaj keyfi yapan bir kişi, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.
DENİZİN ORTASINDA MASAJ KEYFİ
Denizin ortasında masaj yaptıran kişinin rahat tavırları dikkat çekerken o anları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ
Sıra dışı masaj keyfinin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Denizin ortasında yaşanan ilginç anlar, izleyenleri şaşırttı.
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