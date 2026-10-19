Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de denizin ortasında masaj yaptıran bir kişi, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Alışılmışın dışındaki masaj keyfi, sosyal medyada ilgi çekti.

İzmir'de denizin ortasında yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. Denizde masaj keyfi yapan bir kişi, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

DENİZİN ORTASINDA MASAJ KEYFİ

Denizin ortasında masaj yaptıran kişinin rahat tavırları dikkat çekerken o anları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ

Sıra dışı masaj keyfinin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Denizin ortasında yaşanan ilginç anlar, izleyenleri şaşırttı.

GüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
İstanbul’daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
Kapısı açılan ambulans uçak Dakka’ya indi, hasta hayatını kaybetti Kapısı açılan ambulans uçak Dakka'ya indi, hasta hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla... Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
İstanbul’da alışveriş merkez karıştı İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar
09:15
Yasa dışı üreme ticaretine operasyon 14 ilde 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Yasa dışı üreme ticaretine operasyon! 14 ilde 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
08:53
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
08:51
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
08:29
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi
İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
07:56
Ne olduğunu kimse anlamadı 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
07:56
Meclis’te yeni haftada gündem yoğun Fon teklifi Genel Kurul’a geliyor
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor
07:48
Çukurova Belediyesi’ne jandarma operasyonu Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
07:05
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 09:24:38. #7.12#
SON DAKİKA: Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei