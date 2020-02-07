Denizli-Antalya kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor - Son Dakika

Denizli'de kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle Denizli- Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Trafik ekipleri, kazalar ve yolda kalan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Gökpınar Mahallesi Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturulan kontrol noktalarında zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Tır ve çekiciler zaman zaman bekletilirken yolda kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarılıyor.

Bu arada Denizli-Afyonkarahisar ile Denizli- Muğla kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kara yolları ekipleri bölgede tuzlama ve kar kürüme işlemi yapıyor.

Öte yandan kent merkezindeki yüksek mahallelerde etkisini gösteren kar yağışının sonrasında sokağa çıkanlar, kar topu oynadı.

Belediye ekipleri ise ara caddelerde karla mücadele çalışması yapıyor.

Yolda kaza yaparak kalan Mehmet Ali Aslan kardan dolayı aracının yoldan çıktığını ve kazayı yara almadan atlattığını söyledi.

Eğitime kar engeli

Öte yandan Acıpayam ve Bekilli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşulların nedeniyle kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Acıpayam ilçesinin Aliveren, Kelekçi, Karahöyük, Eskiköy ve Darıveren mahalleleri ile Bekilli ilçesine taşımalı sistemle gelen öğrencilere 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.