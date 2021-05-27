DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN İSRAİL'E 'FİLİSTİN' TEPKİSİ - Son Dakika

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN İSRAİL'E 'FİLİSTİN' TEPKİSİ

27.05.2021 13:15

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Meclisi, Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılarla savaş suçu işleyen İsrail'i kınayan ortak bildiriye imza attı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Meclisi, Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılarla savaş suçu işleyen İsrail'i kınayan ortak bildiriye imza attı. Yapılan zulmün herkesin derdi olduğunu kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bu güçlü yürüyüşümüz devam ettiği sürece ezilen insanlarımızın, kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın ilk birleşimi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail'in bir an önce saldırılarına son verip uluslararası kurumlar nezdinde hesap vermesini, Filistin halkının meşru, özgürlük, adalet, hukuk talepleri ile bağımsızlık mücadelesinin sonuna dek desteklenmesi hususuna ilişkin AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti grup başkan vekillerinin ortak yazılı önergesi gündeme alındı. Önergenin okunmasının ardından konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, son yıllarda dünyanın birçok bölgesinde insani dramlar yaşandığını söyledi.

Dünyanın neresinde zulüm gören bir insan varsa bunun karşısında durmak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Zolan, "Geriye dönüp baktığımızda dünyanın neresinde bir mazlum varsa Türkiye Cumhuriyeti ve başta Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlar orada olmuştur. Zulüm edenlerin karşısında ve mazlumların yanında durmuştur" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grup Başkan vekillerinin ortak yazılı önergesinde şunlar kaydedildi: "Üç semavi dine sahip insanların kutsal saydığı, barışın ve esenliğin simgesi, insanlığın ortak hazinesi, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü alçakça saldırıları tüm dünyanın gözü önünde yeniden cereyan etmeye devam ediyor. İsrail, her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu sene de Kudüs'te yaşamakta olan sivil ve savunmasız Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerini artırarak sürdürmüş ve savaşçı politikaları ile dünya barışının en büyük düşmanı olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. Kutsal mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, gaz, plastik, gerçek mermi, misket ve ses bombalarının yanı sıra tankları, savaş uçakları ile alçakça saldırılarda bulunan İsrail, başta masum bebek ve çocuklar olmak üzere çok sayıda çaresiz, silahsız Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Bu açıkça katliam ve başlangıcından bugüne bir savaş suçudur. Filistin topraklarında yaşanan bu zulme gözlerini kapayan başta ABD, AB ülkeleri olmak üzere yaşananlara sessiz kalan ülkeler ve sivil toplum kuruluşları can veren tüm masum bebek, çocuk ve sivil Filistin halkına yapılan katliamın ortaklarıdır. Savaş suçu işleyen İsrail'i şiddetle kınıyor bir an önce saldırılarına son verip uluslararası kurumlar nezdinde hesap vermesini diliyor, kardeş Filistin halkının meşru özgürlük, adalet, hukuk talepleri ile bağımsızlık mücadelesini sonuna dek destekliyoruz" denildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN İSRAİL'E 'FİLİSTİN' TEPKİSİ
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN İSRAİL'E 'FİLİSTİN' TEPKİSİ
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN İSRAİL'E 'FİLİSTİN' TEPKİSİ
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN İSRAİL'E 'FİLİSTİN' TEPKİSİ

Filistin, Denizli, İsrail, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN İSRAİL'E 'FİLİSTİN' TEPKİSİ - Son Dakika


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