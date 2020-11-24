Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik bahçesindeki törende, il protokolü ile eğitim camiası üyeleri bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.
Emekli öğretmen Belgin Danışman'ın konuşmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere plaket ve hediyeler verdi.
Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
- Kaynak: AA
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