Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (13)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!

Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil