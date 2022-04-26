Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

26.04.2022 17:22
Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Denizli'nin Çal ilçesinde, boşandığı eşini pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, boşandığı eşini pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, maktul Fatma Kovan'ın (26) babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık O.A. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

İfade veren O.A, 7 yaşındaki oğullarını almak için evine gelen eski eşiyle aralarında tartışma çıktığını ve tartışmada eski eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Evde başlayan tartışmanın dışarıya taşındığını kaydeden O.A, tartışma sırasında elinde bulunan pompalı tüfeğin kazara ateş aldığını ve öldürme kastının bulunmadığını iddia etti.

Bir sonraki duruşmada, olayın görgü tanığı olduğu belirtilen maktulün 7 yaşındaki oğlunun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"En ağır cezayı alsın"

Davayı takip eden baba Merol Kovan, duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

O.A'nın en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Kovan, sanığın boşandıktan sonra kızını tehdit ettiğini kaydederek, şöyle dedi:

"Kızım torunumu almaya gittiğinde plan kurup, hunharca ellerini bağlayarak ve ailesinin gözü önünde kızımı öldürmüş. İçerde ilk önce kavga etmişler. Sonra kızımı saçını başını yolarak dışarıya çıkartıyor. Elini kolunu bağlıyor. Ondan sonra arkasından yakın mesafeden öldürüyor. Çocuğunun gözü önünde olmuş olay. En ağır cezayı almasını istiyoruz."

Anne Kovan ise kadın cinayetlerinin son bulmasını istediğini ifade etti.

Geçen yıl 6 Mart'ta, O.A, ortak çocuklarını almak için evine gelen eski eşi Fatma Kovan'ı av tüfeğiyle öldürmüştü.

Olayın ardından kaçan ve 1 gün sonra Kütahya'da jandarma ekiplerince yakalanan O.A. hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

YORUMLAR
500
Eski eşini, çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi Eski eşini, çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi Bozdağ: 'Mahkemeleri 'Kurgulanmış Mahkeme', Verilen Kararları da 'Talimatla Verilmiş Kararlar' Olarak Nitelemek, Hakimlere ve Yargıya Açık Bir... Bozdağ: 'Mahkemeleri 'Kurgulanmış Mahkeme', Verilen Kararları da 'Talimatla Verilmiş Kararlar' Olarak Nitelemek, Hakimlere ve Yargıya Açık Bir...

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Hakaret, Denizli, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:40 Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdü! Sanık hakkında müebbet hapis istendi
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:49:05. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement