Denizli'de aranan 71 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de aranan 71 şahıs tutuklandı

01.08.2022 15:52
Denizli'de aranan 71 şahıs tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 295 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 295 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 82 bin 39 kişi sorgulanırken aranması olan 71 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 25 ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 295 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 82 bin 39 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde bir eğlence mekanında 2 kadının konsomasyon olarak çalıştığı ve 1 kişinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edilerek gerekli işlem yapıldığı belirtildi.

71 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 71 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet tabanca fişeği, 2 adet çalıntı motosiklet, çalıntı araç motoru parçaları ve 1 adet çalıntı Pazar şemsiyesi ele geçirildi.

Apart yetkilisi 3 kişiye 40 bin 173 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan çalışmalarda 4 ayrı adreste araç kiralama firması, 8 ayrı adreste bulunan 115 apart dairesi kontrol edildi. Adreslerde 3 apart yetkilisine 40 bin 173 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de aranan 71 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de aranan 71 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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