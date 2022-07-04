Denizli'de haklarında 131 suç kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de haklarında 131 suç kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı

04.07.2022 11:11
Denizli'de haklarında 131 suç kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı

Denizli'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Denizli'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kent genelinde hakkında arama kaydı bulunan şüpheliler üzerinde çalışma başlattı.

Sarayköy, Çivril, Honaz, Pamukkale ve Tavas ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 7 hükümlü gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan ve haklarında hırsızlık, uyuşturucu ticareti, çocuğun cinsel istismarı ve FETÖ terör örgütüne üye olmak gibi toplam 131 suç kaydı bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ayrıca hükümlünün saklandığı bir apart sahibine de kayıt dışı konaklatma yapmaktan 14 bin lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Sarayköy, Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de haklarında 131 suç kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de haklarında 131 suç kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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