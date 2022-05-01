Denizli'de helikopterle trafik denetimi - Son Dakika
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Denizli'de helikopterle trafik denetimi

01.05.2022 19:59
Denizli'de helikopterle trafik denetimi

DENİZLİ'de jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

DENİZLİ'de jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu üzerinde hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. 'Mil Mi-17' tipi helikopter ile yapılan denetimde karayolunda kural ihlali yapan sürücüler denetim noktasındaki jandarma personeline bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası kesildi. Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği öğrenildi. Bu arada karayolunda trafik yoğunluğunun yaşanmadığı görüldü.


Denizli'de helikopterle trafik denetimi
Denizli'de helikopterle trafik denetimi
Denizli'de helikopterle trafik denetimi
Denizli'de helikopterle trafik denetimi
Denizli'de helikopterle trafik denetimi
YORUMLAR
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Para Cezası, Jandarma, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Denizli'de helikopterle trafik denetimi - Son Dakika
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