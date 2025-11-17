Denizli'de Milattan Önceye Ait Kalıntılar Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Denizli'de Milattan Önceye Ait Kalıntılar Bulundu

Denizli\'de Milattan Önceye Ait Kalıntılar Bulundu
17.11.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acıpayam'da su borusu kazısında 1500 yıl öncesine ait insan kemikleri ve küpler bulundu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, su borusu döşemek için açılan çukurda bulunan toprak tüpten insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları çıktı. Kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğu değerlendirilirken, 4 küpün daha belirlendiği bölgede kazı çalışması başlatıldı.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ucarı Mahallesi'nde tarımsal sulama hattı çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, boru döşemek için kazı yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre derinliğinde büyük bir toprak küpü kırdı. Küpün içerisinde bir iskelet olduğunu gören ekiplerin ihbarı üzerine bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Denizli'de 5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Küp ve bulunan iskelette inceleme yapan Denizli Müze Müdürlüğü görevlileri, insana ait olduğunu belirledi. Milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendiren insan kemiklerinin bulunduğu bölgede kırılan küpün haricinde 4 küpün daha olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı kazı çalışması başlatıldı. Devam eden kazı ve incelemelerin tamamlanmasın ardından açıklama yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acıpayam, 3-sayfa, Denizli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Denizli'de Milattan Önceye Ait Kalıntılar Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan’ın seçim vaadi kongreye damga vurdu Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Muazzez Abacı’nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk’ü çok sevdim Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Kongo’da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü
Mustafa Erhan Hekimoğlu’ndan Beşiktaş’a kötü haber Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
10:51
24 yıllık özlem sona erecek mi İşte A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki muhtemel rakipleri
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
10:28
Kamu bankasında skandal Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
09:56
Terör örgütü PKK Zap’tan çekildi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi
09:52
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 11:12:10. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Milattan Önceye Ait Kalıntılar Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.