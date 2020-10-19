Denizli'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Denizli'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 16:23
Denizli'de Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Denizli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Denizli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik yanındaki Atatürk Anıtı'na, kentteki muhtarlar tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı. Daha sonra Vali Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Valilik Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Öte yandan Kale ilçesinde de 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Muhtarlar Günü, Denizli, Tören, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

MHP'den "askıda ekmek" eleştirilerine çok sert cevap: Askıda ekmeğe siyaset katmak ekmeğe zehir sürmektir "Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi 2019'da yılın yatı seçilmişti! Bodrum'a demir atan yüzen saraya 450 bin TL'lik yakıt alındı 8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita
Mourinho, Gareth Bale'ın adını duyunca küplere bindi: Artık yeter Mourinho, Gareth Bale'ın adını duyunca küplere bindi: Artık yeter         
17:26
Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti         
16:51
ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin         
16:06
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı         
15:42
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı         
15:29
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı         
14:42
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor         
12:58
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 17:40:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei