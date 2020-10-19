Denizli'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Denizli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik yanındaki Atatürk Anıtı'na, kentteki muhtarlar tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı. Daha sonra Vali Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Valilik Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Öte yandan Kale ilçesinde de 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.