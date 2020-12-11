Denizli'de otoyol sevinci - Son Dakika

Denizli otoyolu yapım çalışmalarına başlanması bölgede sevinçle karışlandı. Bağlantı yollarıyla birlikte 163 kilometre uzunluğa sahip olacak, mevcut güzergahtaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşürecek otoyolla bölgedeki turizm ve ticaret hızlanacak. Vatandaşlar, bölgeden geçen otoyol ile arazi fiyatlarının yükselmesini beklediklerini söyledi.

İzmir'i Antalya'ya bağlayan güzergah üzerinde bulunan İzmir- Aydın otoyolunun devamı olarak nitelendirilen Aydın- Denizli otoyolunda çalışmalara başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 16 Kasım'da temeli atılan otoyol, 140 kilometrelik gövde yolu ve 23 kilometrelik bağlantı yollarıyla 163 kilometre olacak. Otoyolda 19 köprülü kavşak, 19 viyadük ve 5 otoyol hizmet tesisi inşa edilecek. Aydın-Denizli otoyolunun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi 1 saat kısalarak 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yol sayesinde zamandan yıllık 472 milyon ve akaryakıttan 142 milyon olmak üzere toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek.